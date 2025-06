Test : Découvrez l’Aiper Scuba X1, le Robot de Piscine Ultime pour un Nettoyage Impeccable.

À l’approche de la saison estivale, l’entretien de la piscine devient une priorité pour de nombreux foyers. Parmi les solutions innovantes du moment, le robot de piscine Aiper Scuba X1 s’impose comme une alternative haut de gamme pour un nettoyage automatisé et sans effort. Ce nouveau modèle, sans fil et doté d’une technologie intelligente, promet un entretien en profondeur du bassin, qu’il s’agisse du fond, des parois ou de la ligne d’eau. Dans ce test complet, nous passons au crible les performances du Aiper Scuba X1, ses fonctionnalités, son autonomie et son rapport qualité-prix pour déterminer s’il mérite sa place parmi les meilleurs robots de piscine du marché.



Préambule.

Aiper, acteur reconnu dans le domaine des robots nettoyeurs de piscine, enrichit sa gamme avec le lancement de deux nouveaux modèles annoncés en mai 2025 : le Scuba X1 Pro Max et le Scuba X1. Positionnés sur le segment haut de gamme, ces appareils misent sur une alliance de technologies intelligentes, une puissance d’aspiration accrue et une navigation optimisée pour offrir un nettoyage toujours plus performant. Parmi ces nouveautés, le robot de piscine Aiper Scuba X1 attire l’attention avec sa promesse de simplicité, d’autonomie et d’efficacité.

Zoom sur l’Aiper Scuba X1, nouveau venu dans l’entretien de votre piscine.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Quelles sont les nouveautés technologiques mises en avant par Aiper ? Le Scuba X1 est équipé de 14 capteurs intelligents et de la technologie OmniSense™ , qui lui permettent de cartographier précisément votre piscine. Grâce à l’algorithme WavePath™ 3.0 et WaveLine 2.0 , le robot suit un parcours structuré, évitant les zones redondantes ou oubliées. Résultat : un nettoyage méthodique, rapide et complet, même dans les piscines aux formes complexes.



Système de Filtration Comme pour le Scuba S1 Pro, le Scuba X1 propose un système de filtration à deux couches. La filtration primaire capture les particules visibles avec un maillage de 180 microns, tandis que la filtration secondaire cible les particules invisibles, comme les algues, avec une finesse de 3 microns. Combiné à une aspiration de presque 25m³/h il se classe dans le haut du classement des aspirateurs de piscine.Ce modèle dispose également d’un panier de 5 litres, augmentant la capacité de collecte des débris et réduisant la fréquence de maintenance.

Application mobile : Bluetooth + Wi-Fi pour un contrôle total Le Scuba X1 se connecte d’abord en Bluetooth pour l’appairage initial avec votre smartphone. Une fois configuré, il bascule automatiquement en Wi-Fi pour permettre un contrôle à distance , même lorsque vous n’êtes pas à proximité de la piscine.L’application Aiper (iOS et Android) permet de : Lancer ou programmer des cycles de nettoyage Choisir les zones à traiter Suivre l’état de la batterie et du filtre Recevoir des notifications d’entretien



Contenu de la boîte:

un mode d’emploi simplifié : 1 page A3

le mode d’emploi complet

le robot

le chargeur

la station de recharge

le crochet de récupération

Installation / Configuration.

Première charge et configuration de l’aspirateur

L’installation du robot piscine Aiper se révèle particulièrement simple grâce à un QR code dédié qui invite à télécharger l’application Aiper. En quelques clics, la création du compte utilisateur s’effectue de façon fluide et intuitive. Il suffit ensuite d’ajouter le robot via le QR code situé sous l’appareil et de le connecter au Wi-Fi domestique pour profiter de toutes ses fonctionnalités connectées.

Avant sa première utilisation, une recharge complète d’environ 3 heures est nécessaire pour garantir une autonomie optimale lors du nettoyage de votre piscine. Grâce à ce processus rapide et efficace, la marque facilite la prise en main de ses robots piscine nouvelle génération.

Une fois tout cela fait, nous voilà prêt à nettoyer notre piscine.

Test / Utilisation.

On se lance à l’eau, enfin on lance le Scuba X1

Matériel utilisé.

une piscine de +-24m³

Prise en main du robot de piscine Aiper Scuba X1

Dès les premiers instants, l’installation du Aiper Scuba X1 s’avère simple. Pour ce premier essai, un choix s’impose : en raison de la présence de débris de taille moyenne dans le bassin, c’est le filtre standard qui est sélectionné. Une fois immergé, le robot descend lentement au fond de la piscine avant de commencer automatiquement son cycle de nettoyage.

Cependant, dès le premier passage, quelques limites apparaissent. La piscine étant de forme ovale, la trajectoire du robot semble parfois hésitante. Il en résulte des zones partiellement oubliées, notamment entre le fond et les parois, laissant quelques résidus visibles après ce premier cycle. Par ailleurs, un point technique est à noter : une fois plongé, le Scuba X1 perd sa connexion Wi-Fi, ce qui empêche toute interaction via l’application mobile durant le nettoyage.

Après une pause de quatre heures, un second test est lancé, cette fois avec le filtre 3 microns, plus adapté à la capture des particules fines. Le mode de parcours sélectionné est le nettoyage adaptatif, accessible via l’application. Ce mode ajuste la trajectoire du robot en fonction de la configuration du bassin, une fonction particulièrement utile dans le cas d’une piscine aux formes irrégulières. Résultat : les micro-particules sont bien aspirées, et deux passages complets permettent d’obtenir une eau claire et visiblement plus limpide.

Une fois le nettoyage global achevé, l’analyse se poursuit avec les autres modes de fonctionnement proposés. Étant donné que le fond et les parois ont déjà été nettoyés à plusieurs reprises, le choix se porte cette fois sur le mode ligne d’eau. Ce dernier se révèle particulièrement efficace : le robot suit précisément le niveau de l’eau, contournant avec habileté le skimmer et s’adaptant à la forme ovale du bassin. La ligne d’eau, souvent négligée et chronophage à entretenir manuellement, est nettoyée en quelques minutes, sans intervention humaine.

Ce mode constitue un atout notable, notamment en début de saison, période où les dépôts en surface sont fréquents. Ici, il suffit de lancer le robot via l’application pour que la ligne d’eau retrouve son éclat.

Sortie de l’eau, nettoyage du filtre et mise en charge du robot de piscine Aiper Scuba X1

Une fois le cycle terminé, le Aiper Scuba X1 remonte automatiquement à proximité d’un bord du bassin, facilitant ainsi sa récupération. L’extraction se fait à l’aide du crochet fourni, conçu pour éviter de se mouiller les mains. Toutefois, il faut noter que le robot, une fois gorgé d’eau, peut peser plus de 13 kg, ce qui nécessite un certain effort, surtout si la ligne d’eau est profonde.

L’accès au panier de filtration s’effectue simplement via une trappe située sur le dessus du robot. Le nettoyage du filtre standard est rapide : un simple jet d’eau suffit pour retirer les débris accumulés. En revanche, le filtre de 3 microns, destiné aux particules fines, demande un entretien plus minutieux et un rinçage plus long. Aiper précise d’ailleurs que ce filtre haute précision est à privilégier uniquement lorsque l’eau du bassin semble trouble ou chargée en microparticules.

La recharge du Scuba X1 s’effectue via une station de charge dédiée, livrée avec l’appareil. Ce support est léger, compact et se branche rapidement. Toutefois, son faible poids comparé à celui du robot (entre 11 et 13 kg) le rend instable au moment de la manipulation. Lors de nos tests, il est arrivé que la base se déplace ou bascule légèrement lorsqu’on replace l’aspirateur. Il serait donc recommandé de la fixer au sol ou de la stabiliser afin d’éviter tout mouvement brusque pouvant entraîner un risque de blessure.

Conclusion.

Un robot efficace pour l’entretien quotidien

Avec le Scuba X1, Aiper honore ses engagements en proposant un robot de piscine sans fil à la fois puissant, autonome et facile à utiliser. Capable de couvrir l’ensemble du bassin – du fond jusqu’à la ligne d’eau – ce modèle allie simplicité d’usage et efficacité de nettoyage. Grâce à son filtre de 3 microns, il capture les plus fines particules, offrant une qualité d’eau nette et claire, y compris en début de saison.

Le Aiper Scuba X1 s’impose ainsi comme un outil pertinent pour l’entretien régulier de la piscine, limitant les interventions manuelles tout en maintenant un haut niveau de propreté. Une solution à considérer pour les utilisateurs recherchant un appareil intelligent, robuste et orienté vers le confort d’utilisation au quotidien.

Points Positifs Points Négatifs + Autonomie : au moins 3 h de nettoyage – La perte de la connectivité dans l’eau + Une aspiration des plus puissantes sur le marché des aspirateurs de piscine – Le poids du robot à la sortie de l’eau +Le nettoyage de la ligne d’eau – La légèreté de la docking + La recharge sans fils – Le prix (même si on reste dans la fourchette de la concurrence)

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 19/20 Prix : 14/20 Note finale : 17/20

Liens d’achat.

En vente sur Aiper : → Voir l’offre ← En vente sur Amazon : → Voir l‘offre ←

