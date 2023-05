STIGA A 1500, un nouveau robot de tonte connecté sans fil.

Avec le STIGA A 1500, la marque leader du secteur des tondeuses et produits pour le jardin annonce l’arrivée d’un nouveau robot de tonte intelligent connecté et qui ne nécessite pas de fil périmétrique.

Depuis quelques années maintenant, le marché des produits de jardin a vu naitre un nouveau produit pour la pelouse : le robot tondeuse. Ce nouveau venu a la particularité de vous éviter de perdre du temps pour tondre votre pelouse. En effet, il le fait à votre place.

STIGA est un des leaders sur le marché des tondeuses grand public et professionnel, et ce depuis des décennies. La marque qui suit l’évolution de son marché se lance elle aussi dans le marché des robots de tonte et lève le voile sur un nouveau modèle connecté pour cette saison 2023.

STIGA A 1500, plus de fil et une connexion 4G pour le piloter où que vous soyez.

Alors, la première particularité plus qu’intéressante pour ce nouveau robot de tonte STIGA A 1500 est qu’il ne nécessite aucun câble périphérique à enterrer tout autour de votre jardin. De fait, l’installation est virtuelle et se fait simplement via l’application STIGA.GO. Et pour y arriver, Stiga a intégré au cœur de son robot de tonte une connexion à la 4G et au Cloud STIGA.

De la sorte, le robot est connecté en permanence à votre smartphone, tablette, ordinateur que vous soyez à la maison ou non au travers du Cloud de la marque. Toute la configuration du robot se fera depuis une application à installer sur le téléphone. Des plans de votre pelouse et des zones à tondre à la mise en route ou l’arrêt du robot. La marque souligne également qu’il est possible depuis l’application de gérer des schémas de coupe organisés.

Par ailleurs, le robot de tonte STIGA A 1500 est également compatible avec Alexa. Il sera donc possible de lancer les taches du robot directement depuis votre salon au travers de votre enceinte connectée.

Autonomie et coupe.

Pour ce qui est de l’autonomie du STIGA A 1500, la marque annonce un temps de travail maximal de 150 min pour un Temps de charge de 120 min. Pour ce qui est de la Surface de tonte maximale du robot, il est de 1500 ㎡.

De plus, le système de coupe est muni d’un Réglage intelligent de hauteur de coupe Evolutif. La hauteur de coupe peut aller de 20 à 60 mm selon votre préférence. Pour ce qui est de la largeur de coupe, elle est de 18 cm. Elle est rendue possible grâce à 4 lames pivotantes. Enfin, détail important, Stiga annonce un angle de pente maximal de 45%.

Prix et Disponibilité.

Le robot de tonte STIGA A 1500 est d’ores et déjà disponible auprès des revendeurs de la marque. Son prix public conseillé est de 3 149,00 €.