ROG Phone 9 : le smartphone gaming ultime d’ASUS Republic of Gamers

Avec le ROG Phone 9, ASUS Republic of Gamers repousse une fois de plus les limites de la performance mobile. Conçu pour les passionnés de jeux vidéo, ce nouveau modèle de la gamme ROG allie puissance, design et technologies de pointe, offrant une expérience gaming inégalée sur smartphone.

ASUS Republic of Gamers, fidèle à sa réputation, continue d’innover dans le domaine des smartphones gaming. Le ROG Phone 9 marque un nouveau tournant pour la marque, combinant des spécifications techniques avancées avec des fonctionnalités spécialement conçues pour les joueurs exigeants.

Une puissance accrue grâce au processeur Snapdragon de dernière génération

Le ROG Phone 9 est équipé du tout nouveau Snapdragon 8 Gen 3, garantissant une performance optimale pour les jeux les plus exigeants. Ce processeur est accompagné de 16 à 18 Go de RAM LPDDR5X, assurant une fluidité sans faille, même en multitâche. Les joueurs pourront profiter d’une rapidité d’exécution impressionnante, idéale pour des sessions prolongées.

Un écran AMOLED ultra-immersif

L’écran du ROG Phone 9 est un AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une réponse tactile de 1 ms et une résolution FHD+. Les couleurs vibrantes et les contrastes élevés offrent une immersion totale, que ce soit pour jouer, regarder des vidéos ou naviguer sur le web. De plus, la technologie HDR10+ garantit une qualité d’image exceptionnelle dans toutes les conditions d’éclairage.

Système de refroidissement GameCool amélioré

Pour maintenir des performances constantes, le ROG Phone 9 intègre le système de refroidissement GameCool 7, encore amélioré par rapport aux générations précédentes. Il combine un système à chambre à vapeur avec un dissipateur thermique en graphite pour une gestion thermique efficace, même lors de longues sessions de jeu. Le smartphone reste ainsi performant tout en évitant la surchauffe.

Une batterie endurante pour les longues sessions

Avec une batterie de 6000 mAh divisée en deux cellules de 3000 mAh, le ROG Phone 9 assure une autonomie prolongée. La charge rapide de 65 W permet de recharger le smartphone à 100 % en moins d’une heure. De plus, les options de gestion intelligente de la batterie prolongent sa durée de vie, même après plusieurs cycles de charge intensifs.

Connectivité et accessoires dédiés au gaming

Le ROG Phone 9 propose une connectivité avancée, avec Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, et une compatibilité avec les réseaux 5G. Les joueurs bénéficieront d’une faible latence pour une expérience en ligne fluide. ASUS propose également une gamme d’accessoires dédiés, tels que le AeroActive Cooler 7 et des contrôleurs modulaires, pour améliorer encore davantage le gameplay.

Récapitulatif technique complet

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU : Adreno 750 pour des graphismes ultra-fluides

Adreno 750 pour des graphismes ultra-fluides RAM : 16 Go ou 18 Go LPDDR5X

16 Go ou 18 Go LPDDR5X Stockage : Jusqu’à 512 Go UFS 4.0

Jusqu’à 512 Go UFS 4.0 Écran : AMOLED 6,78 pouces, résolution FHD+ (2448 x 1080), 165 Hz, HDR10+

AMOLED 6,78 pouces, résolution FHD+ (2448 x 1080), 165 Hz, HDR10+ Système de refroidissement : GameCool 7 avec chambre à vapeur et graphite

GameCool 7 avec chambre à vapeur et graphite Audio : Haut-parleurs stéréo avec technologie Dirac, prise casque 3,5 mm

Haut-parleurs stéréo avec technologie Dirac, prise casque 3,5 mm Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, port USB-C latéral et inférieur

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, port USB-C latéral et inférieur Batterie : 6000 mAh (2 x 3000 mAh), charge rapide 65 W

6000 mAh (2 x 3000 mAh), charge rapide 65 W Système d’exploitation : Android 14 avec surcouche ROG UI

Android 14 avec surcouche ROG UI Poids : 239 g

239 g Dimensions : 173 x 77 x 10,3 mm

173 x 77 x 10,3 mm Accessoires compatibles : AeroActive Cooler 7, ROG Kunai 4 Gamepad

