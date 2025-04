ASUS Zenbook Ceraluminum™ Signature Edition : quand la nature inspire la haute technologie

L’exposition milanaise « Design You Can Feel » vient de révéler un tournant audacieux pour ASUS : la présentation mondiale de sa série Zenbook Ceraluminum™ Signature Edition. Quatre déclinaisons exclusives, chacune racontant une histoire visuelle et tactile inspirée des forces de la nature.

Derrière cette série inédite, ASUS affirme son ambition : fusionner design organique, innovation technologique et développement durable. Ce n’est pas seulement une question d’esthétique – c’est une déclaration de vision.

Une série inspirée par la Terre

La marque étoffe son catalogue avec une édition Signature divisée en quatre modèles, tous liés à des paysages emblématiques de notre planète. Cette approche donne à chaque Zenbook une dimension narrative, où la nature devient la muse du design. Chaque appareil devient une œuvre, sculptée à l’image de volcans, de mers bioluminescentes ou de falaises désertiques.

Le Ceraluminum™, une révolution de matière

Au cœur de cette gamme repose une technologie brevetée : le Ceraluminum™. ASUS redéfinit la notion de châssis premium avec un matériau hybride, combinant la résistance de la céramique et la légèreté de l’aluminium. Le procédé de céramisation confère non seulement une solidité supérieure, mais aussi une finition unique à chaque exemplaire. Un pari gagnant pour une production plus respectueuse de l’environnement.

Quatre déclinaisons, quatre récits sensoriels

La gamme du constructeur s’agrandit avec les versions Obsidian Black (Islande), Pamukkale White (Turquie), Terra Mocha (Jordanie) et Luminous Blue (Maldives). Chacune joue sur une esthétique propre, entre contrastes mats et brillants, textures complexes, et nuances lumineuses. Le résultat : une interaction visuelle et tactile où chaque Zenbook semble sculpté par les éléments eux-mêmes.

Une signature durable, du design au packaging

ASUS ne se contente pas de revisiter l’apparence de ses appareils. La pochette qui accompagne chaque Zenbook, conçue à partir de laine et du textile Arda de Kvadrat Febrik, incarne la volonté d’éco-conception. À travers une technique réduisant la consommation d’eau, le packaging et les accessoires prolongent l’engagement environnemental de la marque.

Une puissance pensée pour les créateurs

Sous ce design raffiné, chaque Zenbook Ceraluminum™ Signature Edition embarque une architecture technique de pointe. Processeur Intel® Core™ Ultra, carte graphique Intel Arc™, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de SSD : ces machines s’adressent aux professionnels exigeants. L’écran OLED 3K, le son Harman Kardon et les fonctionnalités IA avec Windows Copilot assurent une expérience fluide, immersive, et efficace.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel® Core™ Ultra (série 2)

Carte graphique : Intel® Arc™

Mémoire vive : jusqu’à 32 Go

Stockage : SSD PCIe® 4.0 jusqu’à 1 To

Écran : ASUS Lumina OLED 3K, 120 Hz

Audio : certifié Harman Kardon

Pavé tactile : large format 16:10, compatible gestes intelligents

Refroidissement : chambre à vapeur intégrée

Châssis : en Ceraluminum™, finition unique

Durabilité : fabrication durable, matériaux recyclables

Accessoires : pochette en textile Arda (Kvadrat Febrik)

Système d’exploitation : Windows avec touche Copilot dédiée

