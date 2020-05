DEEBOT OZMO T8 AIVI, le nouvel aspirateur robot d’Ecovacs.

Les robots aspirateurs connectés séduisent de plus en plus de consommateurs. La marque asiatique Ecovacs qui a décidé de prendre une part importante de ce marché annonce l’arrivée d’un nouveau modèle, le DEEBOT OZMO T8 AIVI.

L’aspirateur robot connecté est devenu un électroménager de plus en plus prisé dans les ménages. Il faut dire que ce produit high-tech offre bien des avantages et un des plus cool : Celui de passer le balai à votre place et de faire de votre maison une maison au sol propre sans miettes, poussière…

Par ailleurs, si vous hésitez encore sur ce type d’achat, on vous invite à relire nos différents tests d’aspirateur robot pour vous faire votre avis.

DEEBOT OZMO T8 AIVI, le nouveau venu.

Si les grands noms et précurseurs du domaine sont iRobot et Neato, Ecovacs s’installe aussi sur le marché. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester certains de leurs produits comme l’Aspirateur Robot Deebot OZMO 920 ou encore le Deebot N79S.

Cette fois la marque nous revient avec un nouveau modèle qui ne se contente pas d’aspirer vos sols. En effet ce nouveau venu s’occupera également de laver vos sols.

Ce nouveau venu est équipé d’une AI qui permettra à l’aspirateur robot de contourner les objets de plus petite taille. Ainsi, le DEEBOT OZMO T8 AIVI sera à même d’éviter table, chaise, mais aussi chaussette qui traine ou les pantoufles.

La marque souligne d’ailleurs que ce nouveau venu est muni d’un système de détection des objets deux fois plus rapide que sur les versions précédentes comme le DEEBOT OZMO 960. La marque annonce un risque de blocage réduit à 60%.

Une caméra qui filme tout !

Chose peu courante, ce nouveau DEEBOT OZMO T8 AIVI est équipé d’une caméra. Associé à la fonction vidéo en direct à la demande, l’utilisateur obtient un aperçu de sa maison depuis n’importe où.

Bref, Ecovacs ne se contente plus d’afficher le tracé de votre robot sur votre smartphone. Non il pourra également filmer son passage que vous pourrez regarder sur votre smartphone.

Pour le reste, on retrouve ce que faisaient déjà les autres modèle de la gamme à savoir aspirer les sols et les nettoyer pour les plus haut de gamme. À noter aussi que le robot possède une autonomie de trois heures par charge. De quoi aspirer les maisons mêmes les plus grandes.

Une station d’auto-vidage pour le DEEBOT OZMO T8 AIVI.

Bonne nouvelle pour ceux qui malgré tout seraient fainéants de vider le bac à poussière du robot. Effectivement, outre la sortie de ce nouveau modèle, la marque annonce l’arrivée d’une nouvelle station d’auto-vidage. Ainsi, cette station d’auto-vidage s’occupera de vider l’aspirateur à votre place. Et vous permettre de faire plus de passage sans devoir vider le bac du robot.

À noter que la station d’auto-vidage sera commercialisée à la fois en accessoire séparé, mais aussi vendu avec le robot aspirateur.

Le DEEBOT OZMO T8 AIVI est disponible au prix de 799€.