Test : Asus Zenbook UX482E, vous ne voyez pas double !

Avec son Asus Zenbook UX482E, ASUS élargie sa gamme d’ordinateur portable grand public Zenbook classic avec la série UX482E. Ce test nous permet de faire le point puisque nous avions pu testé un modèle l’an dernier.

Préambule.

Parlons un peu d’ASUS. Cette société s’appuie sur le savoir et le savoir faire de ses 14 000 employés et est constitué à plus de 50 % d’ingénieurs qui font la part belle aux nouvelles technologies. Pour ASUS, le progrès s’articule autour de 2 piliers qui sont l’innovation incrémentielle s’appuyant sur les nouvelles technologies mises à disposition et l’innovation fondamentale s’appuyant sur la création.

Un des cheval de bataille d’ASUS sur ces dernières années s’établie autour des dispositifs de saisie appelée partie « C » dans leur jargon. Elle comprend par exemple le trackpad, le clavier mais aussi le tactile. C’est de cette branche qu’est née il y a un peu plus de 2 ans la technologie screenpad. Il s’agissait alors de rendre plus interactif le touchpad en lui ajoutant cette fonction d’écran tactile.

Cette innovation plutôt bien assimilée par les utilisateurs leur a donné l’idée d’élargir cette fonctionnalité sur une largeur plus importante. En découlera ensuite la gamme Zenbook dont l’écran occupant toute la largeur et grand comme 3 fois le screenpad d’origine, il s’appelle alors ScreenPad+. Au passage il relègue le touchpad classique dans un coin de l’espace restant.

Avant de passer au test de cette nouvelle génération, une petite précision s’impose. Le modèle que nous avons testé était équipé d’un clavier Qwerty et d’une alimentation anglaise comme vous le verrez sur nos photos mais pas qu’inquiétude, un modèle destiné à notre région est également disponible en azerty.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Coloris Bleu céleste

Système d’exploitation Windows 10 Famille

Processeur Intel® Core™ i7-1165G7

Carte graphique Intel® Iris Xe Graphics

Affichage de type Touch screen, 14,0 pouces, FHD (1920 x 1080) 16:9, Panneau de niveau IPS, Écran anti-reflet, Rétroéclairé par DEL, 400 nits, sRGB : 100 %, Homologué Pantone, Screen-to-body ratio de 93 %, Screen-to-body ratio de 93 %, avec prise en charge d’un stylet Affichage supplémentaire ScreenPad™ Plus (panneau de niveau IPS 12,65 pouces 1920 x 515 avec prise en charge d’un stylet

Mémoire RAM 32 Go de LPDDR4X intégrés (Memory Max Up to:32GB)

Stockage par SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de 1 To

Ports E/S : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 prenant en charge l’affichage/l’alimentation 1 x HDMI 1.4 1 x combo audio jack de 3,5 mm Lecteur de cartes Micro SD

Clavier chiclet rétroéclairé et pavé tactile 2 touches

Caméra HD avec fonction IR pour la prise en charge de Windows Hello, Sans obturateur de confidentialité

Audio avec Technologie Smart Amp, Haut-parleur et microphone omnidirectionnel intégré harman/kardon (premium) avec prise en charge de la reconnaissance vocale Cortana et Alexa

Réseau Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

Batterie de 70 W/h, 4S1P, 4 cellules Li-ion

Alimentation TYPE C ; adaptateur 65 W CA ; sortie : 19 V CC, 3,42 A, 65 W, entrée : 100~240 V CA, 50/60 Hz universel

Poids 1.62 kg (3.57 lbs)

Dimensions (L x P x H) : 32.40 x 22.20 x 1.69 ~ 1.73 cm (12.76″ x 8.74″ x 0.67″ ~ 0.68″)

Applications : McAfee, MyASUS, ScreenXpert

Fonctionnalités MyASUS : AppDeals, Diagnostic du système, Battery Health Charging, Profil des ventilateurs, Splendid, Tru2Life, Verrouillage de touches de fonction, WiFi intelligent, Link to MyASUS

Norme militaire US MIL-STD 810H military-grade standard

Normes Energy Star

Sécurité : Trusted Platform Module (TPM), Protection par mot de passe de l’utilisateur du BIOS de démarrage, Trusted Platform Module (Firmware TPM)

Webcam infrarouge avec prise en charge de Windows Hello

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ordinateur

Étui

Socle

Stylet

Chargeur

Ensemble de documentation