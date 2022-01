XMG NEO 15 (E22), le nouveau portable de gamer débarque.

Le constructeur XMG a dévoilé pour le CES son XMG NEO 15 (E22), un nouveau PC portable dédié au gaming et qui devrait avec sa configuration musclée séduire tous les gamers les plus exigeants.

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de la marque allemande XMG. Une marque qui a fait du PC portable pour gamer sa spécialité. Nous avons par ailleurs déjà eu l’opportunité de tester l’un d’entre eux.

Alors, évidemment, XMG, comme la plupart des acteurs de la Tech, profite du salon de Las Vegas pour officialiser la sortie de cette nouvelle arme de guerre de gamer. Un nouveau PC portable qui faire du frag et du kill.

XMG NEO 15 (E22), de la puissance toujours de la puissance.

Ce nouveau venu dans le monde des PC portables pour gamer intègre les processeurs Intel Core i7-12700H et Alder Lake H. Pour ce qui est de la carte graphique, ce nouveau venu pour être équipé d’une carte graphique jusqu’à la toute nouvelle GeForce RTX 3080 Ti.

Pour rappel, le CPU combine six cœurs de performance et huit cœurs d’efficacité, ce qui en fait l’un des premiers l’un des premiers processeurs mobiles avec un total de 14 cœurs.

Pour ce qui est de l’écran du XMG NEO 15 (E22), le constructeur allemand a opté pour une dalle WQHD 240 Hz de 15,6 pouces. Un écran offrant une résolution de 2 560 x 1 440 pixels.

Pour ce qui est de la mémoire embarquée pour cet ordinateur portable gamer XMG lui intègre 16 Go de GDDR6 VRAM et pas moins de deux SSD M.2 avec chacun une connexion PCIe 4.0 à quatre voies et offre deux emplacements SODIMM pour un maximum de 64 Go de RAM DDR5 avec une fréquence d’horloge de 4800 MHz.

Un clavier rétro éclairé et une connectique bien fournie.

Le clavier comme tout bon PC portable de gamer qui se respecte est rétro éclairé et il est possible de régler la luminosité ou la couleur rétro éclairée. Avec le clavier on trouve également un pavé tactile conforme à Microsoft Microsoft Precision.

Coté connectique, on retrouve un port Thunderbolt 4 avec deux flux DisplayPort compatibles 4K et une sortie HDMI 2.1 permettent de connecter jusqu’à trois moniteurs externes. On trouve aussi un port USB-C, un port Ethernet 2.5 Gigabits, trois ports USB A 3.2, un lecteur de carte SD de taille normale et des prises audio séparées pour les écouteurs.

Pour ce qui est de la connectivité, le XMG NEO 15 (E22) est muni de Wi-Fi 6 pour une connexion sans fil au top. Le Bluetooth est lui aussi présent pour venir connecter tout périphérique sans fil par exemple un casque Bluetooth.

Le XMG NEO 15 (E22) reste relativement léger et mobile avec ses 2,2 kilogrammes grâce à une coque en aluminium allégé.

Prix et Disponibilité.

Le XMG NEO 15 (E22) avec un Core i7-12700H d’Intel, une NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 16 Go DDR5-4800, un SSD NVMe de 500 Go et un écran WQHD IPS de 240 Hz est proposé aux environs de 2 500 € TTC.