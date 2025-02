ASUS Zenfone 12 Ultra : Un smartphone haut de gamme doté d’IA avancée

Le Zenfone 12 Ultra, dernier modèle haut de gamme d’ASUS, propose un mélange de design soigné, de performances avancées et de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Avec son écran de 6,78 pouces, son processeur Snapdragon® 8 Elite et un système photo évolué, il s’adresse aux utilisateurs recherchant un smartphone performant et polyvalent.

Le Zenfone 12 Ultra se distingue par son boîtier en verre mat soyeux, ses bords affinés et ses coins arrondis, offrant une prise en main ergonomique. Il est certifié IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

ASUS met également l’accent sur la durabilité avec un cadre en aluminium 100 % recyclé, un écran intégrant 22 % de verre recyclé, et un emballage certifié FSC™. Il est proposé en trois coloris : noir ébène, blanc sakura et vert sauge.

Système photo avec stabilisation avancée

L’appareil photo du Zenfone 12 Ultra repose sur un triple capteur optimisé par l’intelligence artificielle :

Capteur principal de 50 MP (Sony Lytia® 700) avec stabilisation hybride Gimbal 4.0 à 6 axes .

. Téléobjectif de 32 MP avec zoom optique 3x et stabilisation OIS .

. Objectif ultra-grand-angle de 13 MP avec champ de vision à 120° .

. Caméra frontale de 32 MP avec capteur RGBW.

Plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA améliorent l’expérience photo et vidéo, comme AI Tracking, qui maintient un sujet centré dans l’image, AI Portrait Video 2.0, qui ajoute un effet bokeh personnalisable, et AI Voice Clarity, qui filtre les bruits ambiants pour un son plus clair.

Outils d’intelligence artificielle

L’intégration de l’intelligence artificielle vise à améliorer la productivité avec plusieurs outils pratiques :

AI Transcript 2.0 : retranscription et résumé des réunions.

: retranscription et résumé des réunions. AI Article Summary : création de résumés d’articles web.

: création de résumés d’articles web. AI Document Summary : synthèse rapide des documents PDF ou Word.

: synthèse rapide des documents PDF ou Word. AI Call Translator 2.0 : traduction instantanée lors des appels.

: traduction instantanée lors des appels. Circle to Search : recherche rapide en encerclant un élément à l’écran.

Le smartphone prend en charge à la fois l’IA sur le cloud et l’IA locale, permettant une utilisation hors ligne grâce au modèle linguistique Meta Llama 3 8B intégré.

Performances et autonomie

Le Zenfone 12 Ultra est équipé du processeur Snapdragon® 8 Elite, assurant des performances adaptées aux usages intensifs. Son écran AMOLED de 6,78 pouces offre un affichage net et fluide.

Sa batterie de 5500mAh permet une autonomie prolongée et est compatible avec la charge sans fil Qi 1.3. Il prend également en charge le WiFi 7 et l’eSIM, garantissant une connectivité avancée.

Disponibilité et prix

En France, le Zenfone 12 Ultra sera proposé en une seule configuration :

16 Go de RAM et 512 Go de stockage .

. Prix : 1099,99 € TTC .

. Disponibilité : à partir du 6 février 2025 .

. Offre de lancement : 100 € de remise immédiate du 06/02/2025 au 28/02/2025 chez les revendeurs partenaires (Amazon, ASUS Store et France Accessoires).

Récapitulatif technique

Écran : 6,78″ AMOLED

: 6,78″ AMOLED Processeur : Snapdragon® 8 Elite

: Snapdragon® 8 Elite RAM / Stockage : 16 Go / 512 Go

: 16 Go / 512 Go Batterie : 5500mAh avec charge sans fil Qi 1.3

: 5500mAh avec charge sans fil Qi 1.3 Appareil photo : triple capteur (50 MP + 32 MP + 13 MP) + caméra frontale 32 MP

: triple capteur (50 MP + 32 MP + 13 MP) + caméra frontale 32 MP Certification : IP68 (résistance à l’eau et à la poussière)

: IP68 (résistance à l’eau et à la poussière) Coloris : Noir ébène, Blanc sakura, Vert sauge

: Noir ébène, Blanc sakura, Vert sauge Connectivité : WiFi 7, eSIM

