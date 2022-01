Bon Plan : TV LED LG NanoCell 55NANO926 à 899€ au lieu de 1199€.

Des Couleurs Pures associées à la définition 4K Le téléviseur LG NANO92 utilise notre propre technologie de nanoparticules, pour filtrer et restituer à l’écran des couleurs pures et fidèles. Le résultat est une image éclatante, réaliste, qui donne vie aux images et sublime vos films et séries.

Caractéristiques techniques :