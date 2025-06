nubia Pad Pro : une tablette pensée pour tout faire (et bien le faire)

Difficile aujourd’hui de trouver une tablette qui sache tout faire sans exploser le budget. La nubia Pad Pro, fraîchement arrivée en Europe, essaie justement de cocher toutes les cases : regarder des séries, travailler, jouer, lire, appeler… Le tout dans un design qui fait sérieux, sans se prendre trop au sérieux.

Derrière cette tablette, on retrouve Nubia, une marque chinoise encore peu connue chez nous, mais qui ne manque pas d’idées. Ancienne branche de ZTE, Nubia veut se faire une place sur le marché européen avec des produits malins et bien pensés, comme cette nouvelle Pad Pro.

Un bel écran qui fait plaisir aux yeux

Premier truc qu’on remarque : l’écran. Et il en jette. Avec ses 10,9 pouces, sa définition 2,8K et son rafraîchissement 144 Hz, tout est super fluide.

Que ce soit pour scroller les réseaux, lancer un jeu ou mater une vidéo, l’image est nette et les mouvements sont bien lisses. On peut aussi bosser confortablement dessus, avec assez d’espace pour afficher deux applis côte à côte.

De la puissance sous le capot

À l’intérieur, la nubia Pad Pro ne rigole pas. Elle embarque un Snapdragon 8 Gen 3, un des processeurs les plus puissants du moment. Résultat : tout tourne sans accroc, même les jeux 3D ou les applis gourmandes. Et avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, y’a largement de quoi voir venir.

Elle reste cool, même quand ça chauffe

Jouer longtemps ou ouvrir plein d’applis en même temps, ça peut vite faire chauffer les appareils. Pas ici. La tablette utilise un système de refroidissement à six couches (oui, six !), avec du cuivre, du gel thermique et du graphite. En clair : elle garde la tête froide, même pendant les grosses sessions.

Du bon son pour les séries et la musique

Si t’aimes mater des films ou écouter de la musique, bonne nouvelle : la tablette est équipée de quatre haut-parleurs avec son spatial DTS X Ultra. Ça envoie un bon son bien immersif, sans avoir besoin d’un casque. Pratique pour binge-watcher Netflix dans le canapé ou passer un appel vidéo sans grésillements.

Une batterie qui tient la route

Côté autonomie, Nubia a mis le paquet : 10 100 mAh, c’est largement suffisant pour une journée (ou deux) sans recharge. Et si tu dois la brancher, la charge rapide 66 W remet tout ça à bloc en un rien de temps. Fini les longues heures d’attente à côté de la prise.

Fiche technique simple

Écran : 10,9″, 2880 × 1800, 144 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire : Jusqu’à 16 Go de RAM / 512 Go de stockage

Audio : 4 haut-parleurs, DTS X Ultra

Batterie : 10 100 mAh, charge 66 W

Poids : 523 g

Caméras : 13 MP (arrière), 20 MP (avant)

Système : MyOS 15 (Android)

Extras : NFC, refroidissement multi-couche

