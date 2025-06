Des lunettes connectées pour le sport ? Meta et Oakley s’y mettent

Meta et Oakley lancent ensemble une nouvelle paire de lunettes connectées pensées pour les sportifs et les gens en mouvement. L’idée : allier technologie discrète et design sportif pour rester connecté sans sortir son téléphone.

Ces lunettes, nées d’une collaboration entre une marque tech et une marque de sport, veulent s’intégrer au quotidien des utilisateurs, sans en faire trop. Voyons ce qu’il y a vraiment derrière ce projet.

Une alliance entre technologie et vie active

Quand on pense à Meta, on imagine souvent les réseaux sociaux ou les casques de réalité virtuelle. Mais cette fois, la marque s’associe avec Oakley pour proposer un objet connecté un peu différent : des lunettes simples d’apparence, mais qui embarquent de l’intelligence artificielle.

Le design est inspiré de modèles déjà connus chez Oakley, avec une touche plus discrète. À l’intérieur, on retrouve un assistant vocal, une caméra et des micros. Pas de grands écrans ni de réalité augmentée spectaculaire, mais des fonctions utiles pour qui bouge souvent.

Des lunettes pensées pour bouger avec vous

Ces lunettes ne sont pas là pour remplacer un téléphone. Elles ajoutent juste un petit plus. En les portant, on peut prendre une photo, enregistrer une vidéo courte, écouter de l’audio ou poser une question à l’assistant vocal de Meta. Le tout, sans toucher à son smartphone.

L’idée, c’est d’avoir un outil de plus quand on est en déplacement, qu’on fait du vélo, du running ou qu’on se balade. C’est discret, léger, et ça fonctionne à la voix.

Une campagne avec des athlètes, mais un usage plus large

Pour lancer ce modèle, Meta et Oakley ont choisi de mettre en avant des athlètes connus. C’est logique : les lunettes sont pensées pour accompagner le mouvement. Mais elles ne sont pas réservées aux sportifs de haut niveau.

Même pour quelqu’un qui marche en ville ou fait une petite sortie, l’objet reste intéressant. La technologie embarquée n’est pas complexe à utiliser, ce qui la rend accessible à un public large.

Des fonctions utiles, sans surcharger

On n’est pas dans le gadget spectaculaire. Ici, pas de réalité augmentée ni d’écran devant les yeux. Meta a préféré rester simple : audio, photo, assistant vocal, et quelques capteurs pour assurer le tout. Ça rend l’objet plus facile à adopter, notamment pour ceux qui ne sont pas très « tech ».

Les lunettes peuvent se connecter à une application mobile, mais elles fonctionnent aussi seules. L’assistant vocal est capable de répondre à des commandes simples, ce qui évite de devoir sortir son téléphone à chaque fois.

Un pas vers des objets connectés plus discrets

Avec ces lunettes, Meta explore une autre façon de rester connecté, plus fluide, moins intrusive. On sent que la marque cherche à proposer une alternative aux smartphones, dans certaines situations. Ce n’est pas une révolution, mais un pas de plus vers des objets qui se fondent dans notre quotidien.

Et même si certaines limites apparaissent déjà (autonomie, utilité réelle pour certains profils), ce genre d’initiatives montre que la technologie peut évoluer dans un sens plus simple et pratique.

Récapitulatif technique

Assistant vocal Meta AI intégré

Caméra de 12 MP pour photos et vidéos

Enregistrement vidéo jusqu’à 60 secondes en 1080p

Commandes vocales sans les mains

Microphones directionnels et haut-parleurs discrets

Connexion Bluetooth

Design inspiré des lunettes Oakley HSTN

Compatible avec l’application Meta View

Autonomie estimée à une journée d’usage

Poids adapté au port prolongé

