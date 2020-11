Huawei va fabriquer ses propres puces !

The Financial Times vient d’annoncer que Huawei réfléchit à faire faire ses puces en Chine. Informations que certaines de ses sources avaient dévoilé. Et ce, afin d’être en mesure de contrer les restrictions américaines mises en place par le gouvernement Trump.

Si vous suivez la saga Huawei vs USA, vous n’êtes pas sans savoir que Huawei a fort à faire avec les USA. De fait, voilà un peu plus d’un an maintenant que le gouvernement Trump a décidé de s’attaquer au géant chinois. Notamment, en l’accusant d’espionnage. Allégations qui jusqu’à présent n’ont pas été prouvées par les Américains.

Suite à cela, la compagnie chinoise a été mise sur liste noire aux USA. Résultat de cette mise sur liste noire, l’interdiction pour toute entreprise américaine de commercer avec Huawei. Cet été, l’état américain a été plus loin encore. Notamment, en interdisant à tout partenaire d’une entreprise américaine de travailler avec Huawei.

Couper l’herbe sous le pied de Huawei ?

Ainsi, avec cette interdiction, Huawei doit faire face désormais à des problèmes d’approvisionnement de puces Kirin de HiSillicon. Mais selon certaines sources, le géant chinois serait occupé à réfléchir pour construire une usine. Usine qui sera à même de produire ses propres puces et composants électroniques.

Selon les informations recueillies par The Financial Times, le géant chinois pourrait faire appel à une entreprise basée à Shanghai. Et à un fonds de soutien offert par l’état Chinois à toute entreprise chinoise qui souhaite se développer.

Pour le moment, il ne s’agirait que de puces destinées à des produits IoT et pour les nouveaux téléviseurs de la marque.

Les puces fabriquées ne seraient pas destinées au marché du smartphone. Du moins c’est ce qu’ont donné comme informations les sources concernées. Toutefois, aux vues de la ténacité et de l’engouement de la marque, il y a de fortes chances que celle-ci développe assez vite des puces pour smartphone.

Si cela devait être le cas, cela signifierait que le géant de la téléphonie repartirait d’une feuille blanche pour concevoir des puces pour ses smartphones. Il sera alors intéressant de voir l’évolution de cette puce et de voir si celle-ci pourrait venir faire de l’ombre à la concurrence comme Samsung ou Qualcomm.

Qualcomm qui avec cette interdiction a perdu un gros partenaire.