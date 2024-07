Holo WiFi, Anona Introduit Une Nouvelle Serrure Connectée Avec Matter

Anona lance sa nouvelle serrure connectée Holo WiFi, compatible avec le protocole Matter. Ce produit marque l’entrée de la marque sur le marché des serrures intelligentes.

Anona, une nouvelle marque sur le marché des maisons connectées, présente son premier produit : la serrure intelligente Holo WiFi.

Serrure Compatible Matter et WiFi

La serrure Holo WiFi est adaptée aux verrous de style nord-américain. Elle remplace le tour de pouce existant sans nécessiter de changement du verrou. La serrure fonctionne avec le protocole Matter sur WiFi, permettant une autonomie de 4 à 6 mois en mode WiFi standard et jusqu’à 8 mois en mode basse consommation. Le dispositif se connecte directement au réseau WiFi et via Bluetooth pour une connexion directe avec le smartphone.

A relire : La serrure connectée Linus L2 de Yale s’ouvre à l’écosystème SmartThings de Samsung La nouvelle serrure connectée Linus L2 de Yale s’intègre désormais à l’écosystème SmartThings de Samsung, facilitant encore plus l’accès sans clé à la maison.

Fonctionnalités et Design

Le design extérieur de la serrure Holo reste discret, permettant de conserver les clés d’origine. Le clavier Anona, seule partie visible à l’extérieur, dispose d’un indice de protection IP65 contre l’eau et la poussière, de boutons éclairés, et de fonctionnalités de sécurité telles que la protection contre les mauvaises tentatives de mot de passe et les codes d’accès temporaires ou permanents.

Installation et Sécurité

Le clavier Anona se connecte à la serrure via Bluetooth 5.3 et fonctionne avec trois piles AA. Il propose des vis ou des autocollants pour l’installation et dispose de la fonctionnalité anti-espionnage, permettant d’ajouter des chiffres aléatoires avant et après le code principal. En cas de tentatives de connexion suspectes, la serrure envoie des notifications via l’application dédiée.

Prix et Disponibilité

Le pack serrure et clavier Holo WiFi est disponible en précommande pour 89,99 USD. Après la période de précommande, le clavier sera vendu séparément à 39,99 USD. La serrure et le clavier sont disponibles en deux finitions : Gris Obsidien et Argent Antique.

Récapitulatif Technique