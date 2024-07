Tangem Ring : Le Nouveau Bijou de la Crypto Sécurité

L’arrivée du Tangem Ring marque une révolution dans le monde des portefeuilles de crypto-monnaies, combinant sécurité et praticité dans un accessoire élégant.

Tangem est une entreprise suisse reconnue pour ses solutions de stockage sécurisé pour les crypto-monnaies, enrichissant régulièrement sa gamme avec des innovations technologiques. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion il y a peu de tester sa solution sans fil de paiement Crypto.

Un Porte-Monnaie Crypto à Votre Doigt

Le Tangem Ring se distingue par son format unique de bague, permettant une gestion facile de vos crypto-monnaies comme le Bitcoin et l’Ethereum. Cette innovation vous offre la possibilité de signer des transactions d’un simple geste, sans avoir besoin de câbles, de batteries ou de chargeurs.

Sécurité Maximale pour Vos Actifs Numériques

Conçu avec un puce CC EAL6+ certifiée, le Tangem Ring assure une sécurité renforcée contre les attaques invasives. Son boîtier en céramique de zircone hypoallergénique est non seulement élégant mais aussi résistant aux rayures et étanche. En cas de perte, les deux cartes de sauvegarde incluses garantissent la récupération de vos fonds, assurant une protection optimale de vos clés privées.

Connectivité NFC et Durabilité

Grâce à la technologie NFC, le Tangem Ring se connecte facilement aux smartphones compatibles. Il offre une résistance exceptionnelle à la poussière et à l’eau (IP68), ainsi qu’aux températures extrêmes, ce qui en fait un accessoire idéal pour un usage quotidien.

Audits et Garantie

Le Tangem Ring a passé des audits rigoureux par Kudelski Security et Riscure, confirmant l’absence de vulnérabilités dans son firmware. De plus, le produit bénéficie d’une garantie de 25 ans, assurant une longévité et une fiabilité sans précédent pour un portefeuille crypto.

Prix et Disponibilité.

La bague connectée est actuellement disponible en pré-commande au prix de 160$

Récapitulatif technique

Matériaux : Céramique de zircone hypoallergénique

: Céramique de zircone hypoallergénique Certification de sécurité : Puce CC EAL6+

: Puce CC EAL6+ Résistance : IP68 (eau, poussière, températures extrêmes)

: IP68 (eau, poussière, températures extrêmes) Connectivité : NFC

: NFC Garantie : 25 ans

: 25 ans Audits : Kudelski Security et Riscure

: Kudelski Security et Riscure Technologie de sauvegarde : Génération de clé privée sur l’anneau et deux cartes Tangem

