HUAWEI MateBook D 16 2024, un portable orienté performances.

Avec ce nouveau HUAWEI MateBook D 16 2024, le constructeur chinois revient dans un segment ou il s’est installé il y a plusieurs années celui des ordinateurs portables. Et cette fois avec ordinateur portable de taille dédié « aux passionnés qui souhaitent atteindre leurs objectifs les plus ambitieux au travail, à l’école ou même dans leurs loisirs ».

Huawei s’est fait connaitre du grand public au travers de ses smartphones. En effet, la marque chinoise a été la première à séduire notre marché occidental et à se faire une place au point de se hisser dans le top 3 et de surpasser les ténors du moment. Mais malgré la problématique liée à l’embargo américain, la marque continue proposer des produits électroniques. Cette fois c’est dans le segment du PC portable.

HUAWEI MateBook D 16 2024, 16 pouces sinon rien.

Avec ce nouvel ordinateur portable HUAWEI MateBook D 16 2024, la marque voit grand et propose un PC portable doté d’un Écran FullView d’une taille de 16 pouces. Pratique pour travailler, mais qui fait que l’ordinateur à sa taille. Cela n’a pas cependant empêché le constructeur d’essayer d’en faire un ordinateur facilement transportable.

Ainsi, le HUAWEI MateBook D 16 2024 ne pèse que 1,68 kg et s’offre une épaisseur de 17mm. On notera d’ailleurs un rapport-écran/corps allant jusqu’à 90 % réduisant ainsi les bords entre la dalle et le châssis. Un châssis en aluminium pour réduire son poids. P

our ce qui est du clavier, il est doté d’un pavé numérique, une option toujours pratique. Pour ce qui est du cœur de cet ordinateur portable, il est possible d’installer pour les plus exigeants un Intel® Core™ i9 de 13e génération.

Et la marque nous informe que :

« Le processeur Intel Core i9 de 13e génération peut également être encore plus performant grâce au mode Performance et au Super Turbo, qui peuvent être activés en situation de surcharge. »

Pour ce qui est de la mémoire il est possible de monter jusqu’à 32Go de mémoire et pour le stockage, cela passera par du SSD (minimum 512 Go). Huawei a également intégré sur ce HUAWEI MateBook D 16 2024 toute une série de fonctions et technologies comme une technologie de ventilateur à deux ailerons de Shark Fin pour optimiser l’efficacité des performances ou encore sa technologie Super Device qui offre un moyen plus rapide et plus simple d’associer votre ordinateur portable à d’autres appareils.

A relire : HUAWEI MateBook X Pro, le nouveau venu 2022 débarque. Avec son tout nouveau HUAWEI MateBook X Pro, le constructeur chinois montre une fois de plus qu’il se diversifie et propose autre chose que des smartphones. Cette fois, il remet au gout…

La marque pense également aux utilisateurs qui travaillent au quotidien avec leur ordinateur et intègre des outils de vidéoconférence intelligents, tels qu’AI background, FollowCam et Sight Correction. Les utilisateurs peuvent donc créer un espace de réunion avec des fonctionnalités telles qu’AI Sound et AI Camera, qui ajoutent des fonctions de protection de la vie privée et d’annulation du bruit afin de créer un environnement de vidéoconférence favorable.

Du Wi-Fi au top du top !

Le HUAWEI MateBook D 16 est équipé d’une solution Wi-Fi de premier choix en intégrant une antenne performante, offrant des performances sans fil améliorant l’expérience réseau. Huawei souligne au passage que le Le HUAWEI MateBook D 16 est équipé d’une antenne performante, offrant des performances sans fil complètes et améliorant l’expérience réseau.

Il s’agit également du premier ordinateur portable au monde à obtenir la certification SGS 5-Star Wi-Fi Signal Capability, et à passer de nombreux tests de vitesse et de débit ascendant/descendant avec d’excellents résultats, apportant ainsi une garantie professionnelle à l’expérience en ligne des utilisateurs.la marque souligne que le Le HUAWEI MateBook D 16 est équipé d’une antenne performante, offrant des performances sans fil complètes et améliorant l’expérience réseau.

Il s’agit également du premier ordinateur portable au monde à obtenir la certification SGS 5-Star Wi-Fi Signal Capability, et à passer de nombreux tests de vitesse et de débit ascendant/descendant avec d’excellents résultats, apportant ainsi une garantie professionnelle à l’expérience en ligne des utilisateurs également du premier ordinateur portable au monde à obtenir la certification SGS 5-Star Wi-Fi Signal Capability, et à passer de nombreux tests de vitesse et de débit ascendant/descendant avec d’excellents résultats, apportant ainsi une garantie professionnelle à l’expérience en ligne des utilisateurs.

La marque annonce aussi la présence de sa technologie « HUAWEI Metaline », une technologie qui selon la marque peut établir une connexion ultra longue distance jusqu’à 270 mètres.

Prix et Disponibilité.

Disponible sur le site de HUAWEI en précommande à partir de 8 janvier 2024, le HUAWEI MateBook D 16 2024 i9-13900H UMA 16GB 1TB est commercialisé au tarif de 1399.99€.