Huawei Watch GT 4, le constructeur Présente sa Montre Intelligente Révolutionnaire à Barcelone.

Huawei a choisi Barcelone pour dévoiler sa nouvelle montre connectée Huawei Watch GT 4 lors d’un événement mondial. L’occasion pour la marque de renouer avec la notoriété et séduire à nouveau le grand public.

Célébrant le dixième anniversaire de son entrée dans le secteur des wearables, Huawei a présenté sa nouvelle « Stratégie Portable ». Sous le slogan « Fashion Forward », l’entreprise vise à combiner style, santé et sport pour marquer une nouvelle ère dans le domaine des dispositifs portables.

Huawei Watch GT 4, Ambassadeurs de Produits Wearables de Huawei

La cérémonie de lancement de la gamme Watch GT 4 a vu la participation de Pamela Reif, influenceuse du fitness et du mode de vie, ainsi que la légende de la course de fond, Mo Farah. Ces deux icônes sportives vont promouvoir les nouvelles montres intelligentes en tant qu’ambassadeurs de produits portables de Huawei. Farah, champion olympique, mondial et européen, a exprimé son souhait d’avoir eu accès aux informations fournies par cette montre lorsqu’il remportait des médailles et établissait des records.

Caractéristiques de la Watch GT 4.

La Watch GT 4 est la dernière génération de la série phare de montres intelligentes de Huawei. Elle est proposée en deux versions (homme vs femme si on peut dire) avec des cadrans de 41 et 46mm. Elles intègrent un écran AMOLED d’une taille de 1.43 pouce pour la version 46mm et 1.32 pouce pour la version 41mm. Affichant au passage une résolution de 466px x 466px.

Elles intègrent des fonctionnalités de santé et de fitness avancées, notamment une technologie de détection de la fréquence cardiaque améliorée pour des résultats plus précis. Elle propose également une fonction prédictive des cycles menstruels. La fonction « Sleep Monitoring » propose également d’analyser les cycles de sommeil. Une fonction qui vous permettra d’adapter votre période de sommeil pour mieux dormir et vous réveiller en fin de cycle pour un meilleur repos.

Un autre ajout majeur à la Watch GT 4, ce sont les « Activity Rings », inspirés des « Rings » de l’Apple Watch ou des « Move Minutes » des appareils Android. Ces anneaux permettent de suivre et d’afficher les objectifs d’exercice et de mouvement de l’utilisateur. En outre, la nouvelle fonctionnalité Stay Fit vous aide à suivre votre apport calorique grâce à des données de santé en temps réel.

Prix et Disponibilité.

La Watch GT 4 sera disponible chez les principaux détaillants en Europe et au Royaume-Uni à partir du 4 octobre. Les modèles d’entrée de gamme sont proposés à environ 250 euros, tandis que les versions haut de gamme atteindront les 400 euros.