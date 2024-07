Découvrez les Creative Outlier Go : Les Nouveaux Écouteurs Intra-Auriculaires de Creative

Le Creative Outlier Go vient d’être annoncé, offrant une nouvelle option pour les utilisateurs en quête de confort et de qualité sonore en déplacement.

Creative Technology, connue pour ses solutions audio innovantes, ajoute un nouveau produit à sa gamme avec le lancement des écouteurs sans fil Creative Outlier Go.

Confort et Adaptabilité

La marque enrichit sa gamme avec des écouteurs dotés de drivers en néodyme de 14,2 mm, conçus pour fournir une qualité sonore riche. Les Outlier Go sont conçus pour un confort personnalisé, avec une ajustabilité universelle adaptée à toutes les formes d’oreilles grâce à des crochets d’oreille en silicone souple. Ils conviennent particulièrement aux utilisateurs actifs et aux navetteurs quotidiens.

A relire : Creative Zen Air SXFI : Les nouveaux écouteurs de Creative Technology qui Redéfinit l’Expérience Audio Creative Technology a récemment dévoilé ses tout nouveaux écouteurs, les Creative Zen Air SXFI. Ce produit promet de révolutionner le marché des écouteurs sans fil audio grâce à ses technologies innovantes et…

Creative Outlier Go, Autonomie et Connectivité

La gamme du constructeur s’agrandit avec des écouteurs offrant jusqu’à 26 heures de lecture continue. La connectivité Bluetooth 5.4 et la mode à faible latence assurent une synchronisation efficace avec les appareils, garantissant une expérience d’écoute sans interruption. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs de profiter de longues sessions musicales sans se soucier de la batterie.

Conçus pour les Activités Extérieures

Les Creative Outlier Go possèdent une résistance IPX4, les protégeant contre la sueur et les éclaboussures, ce qui les rend adaptés pour une utilisation en extérieur. Dotés de doubles microphones, ils permettent des appels clairs même en milieu bruyant. L’application Creative offre des options de personnalisation, permettant aux utilisateurs d’ajuster les commandes selon leurs préférences.

Polyvalence et Confort

La marque développe son assortiment avec une connectivité multi-dispositif, permettant de connecter simultanément les écouteurs à deux appareils. Cela facilite le passage d’un appareil à l’autre. Le support des assistants vocaux tels que Siri et Google Assistant permet un contrôle mains libres pratique.

Prix et Disponibilité

Les Creative Outlier Go sont disponibles dès maintenant à un prix de lancement de 59,99 €. Pour plus d’informations et pour acheter, rendez-vous sur creative.com/OutlierGo.

Récapitulatif Technique

Drivers en néodyme de 14,2 mm

Jusqu’à 26 heures d’autonomie

Bluetooth 5.4 avec mode à faible latence

Ajustabilité universelle avec crochets d’oreille en silicone

Résistance IPX4 contre les éclaboussures

Doubles microphones pour des appels clairs

Connectivité multi-dispositif

Support des assistants vocaux Siri et Google Assistant

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.