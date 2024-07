ZenWiFi BQ16 Pro: La nouvelle solution Pro d’Asus en Wi-Fi 7.

ASUS annonce l’arrivée du ZenWiFi BQ16 Pro, un routeur mesh WiFi 7 qui promet des performances de pointe et une couverture étendue. un nouveau modèle qui vient remplacer les ZenWiFi XD6 que nous avons eu l’occasion de tester il y a un peu plus de deux ans ?

ASUS, un acteur majeur dans le domaine de la technologie, enrichit son catalogue avec le ZenWiFi BQ16 Pro, un produit conçu pour améliorer l’expérience réseau des utilisateurs.

Une Connectivité WiFi 7 Ultra-Rapide

Le ZenWiFi BQ16 Pro introduit la technologie WiFi 7, offrant des vitesses atteignant 30 Gbps grâce à son architecture quadri-bande. Avec deux bandes 6 GHz dédiées, il optimise la connectivité pour les environnements domestiques exigeants. La fonctionnalité Multi-Link Operation (MLO) assure une transmission efficace et réduit la latence, garantissant ainsi une connexion stable et rapide. Ce modèle utilise également la technologie Smart AiMesh, qui améliore la gestion du réseau pour une couverture pouvant atteindre 8000 pieds carrés avec un pack de deux unités.

Une Couverture Étendue et Stable

La gamme du constructeur s’élargit avec ce modèle doté de 12 antennes internes et de 16 modules frontaux à haute puissance, éliminant les zones mortes de WiFi. Que ce soit pour une grande maison ou un appartement de taille moyenne, le ZenWiFi BQ16 Pro assure une couverture homogène. Le modèle propose également deux ports Ethernet 10 Gbps, permettant une connexion filaire ultra-rapide et préparée pour l’Internet de nouvelle génération.

Sécurité et Gestion Intelligente

La marque étoffe son offre en intégrant un ensemble complet de sécurité réseau, incluant AiProtection Pro et une base de données cloud AI/ML fournie par Trend Micro. Cette protection couvre l’ensemble du réseau domestique, de l’Internet jusqu’à chaque appareil connecté. De plus, le Smart Home Master permet de configurer des sous-réseaux avancés avec jusqu’à trois SSID, dédiés à différents usages comme les appareils IoT ou le réseau des enfants, offrant ainsi une gestion simplifiée et sécurisée de vos appareils connectés.

Un Matériel Puissant

Le ZenWiFi BQ16 Pro est équipé d’un processeur quad-core de 2,6 GHz, de chipsets WiFi de nouvelle génération et de 2 Go de RAM. Cette configuration assure des performances élevées même dans les scénarios les plus exigeants. La conception de ce modèle intègre des antennes internes et des modules frontaux à haute puissance, garantissant une couverture WiFi complète et une dissipation thermique efficace pour un fonctionnement fiable et silencieux.

Prix et Disponibilité.

Bien qu’annoncé par la marque, nous n’avons pour le moment aucune date de sortie ni de prix.

Récapitulatif Technique