MediaTek Devance Qualcomm sur le Marché des Smartphones 5G

L’arrivée de MediaTek sur le devant de la scène des smartphones 5G a marqué un tournant en 2024 avec une part de marché atteignant 29,2% au premier trimestre.

MediaTek est connu pour ses chipsets abordables qui dominent le segment des smartphones 5G à moins de 250 dollars, contrastant avec Qualcomm qui reste fort sur le segment milieu de gamme.

La Montée de MediaTek dans le Marché des Smartphones 5G

L’année 2024 a vu une croissance impressionnante de MediaTek dans le marché des smartphones 5G. Avec une augmentation de 53% des ventes de smartphones équipés de chipsets MediaTek, la marque a surpassé Qualcomm, autrefois leader incontesté. Le chiffre de 53 millions de smartphones vendus au premier trimestre 2024, contre 34,7 millions à la même période en 2023, témoigne de cette progression fulgurante.

La Stratégie de MediaTek : Une Accessibilité Accrue

L’expansion de MediaTek dans le segment des smartphones 5G à prix abordable a joué un rôle crucial dans cette réussite. En offrant des chipsets performants pour les smartphones vendus à moins de 250 dollars, MediaTek a su séduire une large part de marché. Cette stratégie contraste avec celle de Qualcomm, qui maintient sa position sur le segment milieu de gamme, et Apple, qui domine le segment premium.

Compétition et Dynamique du Marché

Le marché des smartphones 5G reste hautement concurrentiel. Outre MediaTek et Qualcomm, d’autres acteurs comme Exynos, Google, Kirin et UniSoC détiennent collectivement 17% des parts de marché. La diversification des offres et l’adoption rapide des technologies 5G par ces marques témoignent de l’évolution rapide du secteur. En parallèle, des marques comme UniSoC se positionnent comme des concurrents sérieux sur le marché déclinant des chipsets 4G.

Transition vers la Technologie 5G

Les trois dernières années ont été marquées par une transition majeure des fabricants de chipsets vers la technologie 5G. Par exemple, Exynos a drastiquement réduit sa production de chipsets 4G, passant de 77% en 2021 à seulement 1% en 2024. Dans ce contexte, MediaTek continue à produire des chipsets 4G pour plus de la moitié de ses livraisons, tout en consolidant sa présence sur le marché 5G.

Récapitulatif Technique

Part de marché de MediaTek en 5G : 29,2% au 1T 2024

: 29,2% au 1T 2024 Croissance des ventes : +53% (53 millions de smartphones vendus au 1T 2024)

: +53% (53 millions de smartphones vendus au 1T 2024) Segment de marché : smartphones 5G à moins de 250 dollars

: smartphones 5G à moins de 250 dollars Principaux concurrents : Qualcomm, Apple, Exynos, Google, Kirin, UniSoC

: Qualcomm, Apple, Exynos, Google, Kirin, UniSoC Transition technologique : réduction des chipsets 4G, focus sur 5G

