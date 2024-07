Echo Spot 2024 : Une Nouvelle Ère pour les Réveils Intelligents

Connectivité et Commandes Vocales

La gamme du constructeur s’élargit avec l’Echo Spot 2024, qui prend en charge la connectivité Wi-Fi double bande et le Bluetooth Low Energy Mesh. Il intègre également Amazon Sidewalk pour une connectivité réseau partagée. Les utilisateurs peuvent interagir avec leurs appareils via les commandes vocales Alexa, programmer des alarmes et établir des routines.

Fonctionnalités et Utilisation

La marque élargit son offre avec des fonctionnalités pratiques. L’Echo Spot 2024 permet de passer des appels vocaux et dispose d’un bouton pour désactiver le microphone. Les boutons de contrôle du volume facilitent son utilisation quotidienne.

Prix et Disponibilité

La gamme du constructeur se développe avec un positionnement tarifaire de 79 $. Les membres Amazon Prime bénéficient d’une réduction, le prix passant à 49 $ durant le Prime Day, les 16 et 17 juillet 2024.

Récapitulatif Technique