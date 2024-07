Deuxième trimestre dans le vert pour le marché du smartphone

Le marché du smartphone a enregistré une croissance au deuxième trimestre, marquant une période positive pour l’industrie. Selon les analyses, les ventes ont augmenté grâce à un regain de confiance des consommateurs et à l’introduction de nouvelles fonctionnalités.

Samsung reste en tête du marché, suivi d’Apple, Xiaomi et Vivo. Oppo complète le top cinq, selon les rapports d’IDC et Counterpoint Research.

Croissance continue du marché des smartphones au deuxième trimestre

Le marché du smartphone a connu une croissance notable au deuxième trimestre, avec une augmentation de 6,5 % des expéditions atteignant 285,4 millions d’unités selon IDC. Counterpoint Research note une hausse de 6 % des volumes de vente, tandis que Canalys indique 288 millions de smartphones expédiés, soit une augmentation de 12 %. Cette tendance reflète une amélioration de la confiance des consommateurs et une gestion optimisée des stocks.

A relire :Rendre son smartphone Android plus rapide, c’est possible ? Découvrez comment Optimiser la performance de son smartphone Android est devenu une préoccupation majeure pour les utilisateurs. Avec l’augmentation des applications et des tâches simultanées, trouver des moyens efficaces pour rendre son appareil plus…

Samsung, Apple et Xiaomi dominent le marché

Selon les analyses de marché, Samsung détient environ 20 % de part de marché, suivi par Apple avec 16 à 17 %. Xiaomi et Vivo occupent les troisième et quatrième places respectivement. Oppo est cinquième chez IDC et Counterpoint Research, tandis que Transsion, la maison mère de Tecno, prend cette position dans le rapport de Canalys. Cette hiérarchie met en lumière les leaders actuels du marché et leurs stratégies de développement global.

Les innovations technologiques stimulent la demande

L’adoption croissante de fonctionnalités telles que les finitions en couleur, les appareils photo haute résolution et la 5G dans les segments de prix inférieurs stimule la demande. Les experts prévoient que ces innovations, combinées à une reprise économique dans les marchés émergents, continueront d’alimenter la croissance. Des entreprises comme Xiaomi et Transsion profitent de cette dynamique pour promouvoir des mises à niveau de produits.

L’impact attendu des smartphones génAI

Les analystes anticipent une augmentation des ventes de smartphones génAI au second semestre de l’année. IDC estime que ces appareils représenteront 19 % du marché total en 2024, avec 234 millions d’unités prévues. Les technologies innovantes telles que le génAI sont perçues comme les prochains moteurs de croissance après la 5G et les smartphones pliables. Cela pourrait renforcer la position des fabricants sur le marché mondial.

Récapitulatif technique

Croissance du marché : +6,5 % (IDC), +6 % (Counterpoint Research), +12 % (Canalys)

: +6,5 % (IDC), +6 % (Counterpoint Research), +12 % (Canalys) Expéditions : 285,4 millions (IDC), 288 millions (Canalys)

: 285,4 millions (IDC), 288 millions (Canalys) Part de marché : Samsung (~20 %), Apple (16-17 %), Xiaomi, Vivo, Oppo/Transsion

: Samsung (~20 %), Apple (16-17 %), Xiaomi, Vivo, Oppo/Transsion Innovations : Finitions en couleur, appareils photo haute résolution, 5G

: Finitions en couleur, appareils photo haute résolution, 5G Prévisions génAI : 19 % du marché en 2024, 234 millions d’unités

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.