Arduino Plug and Make Kit : Une Nouvelle Ère de Création Technologique Facile

L’Arduino Plug and Make Kit est désormais disponible, offrant une solution accessible pour les passionnés de technologie souhaitant se lancer dans l’électronique et l’Internet des objets (IoT).

Arduino, reconnu pour ses solutions open source, introduit le Plug and Make Kit, facilitant l’accès à la technologie pour tous.

Arduino Plug and Make Kit, l’Introduction Accessible à l’Électronique

Le Plug and Make Kit d’Arduino est conçu pour offrir une manière simplifiée de créer des appareils connectés. Le kit inclut des composants modulaires et une intégration aisée avec l’écosystème Arduino, permettant même aux débutants de réaliser des projets rapidement.

A relire : Arduino WiFi Shield 101. Le site Arduino vient d’annoncer la sortie d’un nouveau module destiné à la plateforme Arduino qui vient ajouter du Wi-Fi et rendre votre projet un projet « connecté ».

Composants et Fonctionnalités du Kit

Le Plug and Make Kit comprend une carte principale Arduino UNO R4 WiFi, des capteurs et actionneurs Modulino, et un cadre Modulino Base. Les capteurs incluent un buzzer, un capteur de température et d’humidité, et un capteur de proximité, tandis que les actionneurs offrent diverses fonctionnalités comme le contrôle de lumières.

Projets Innovants

Ce kit permet de réaliser divers projets tels qu’une station météo, une manette de jeu, et un synthétiseur sonore. L’intégration avec Arduino Cloud facilite le contrôle des appareils via smartphone, sans nécessité de soudure.

Disponibilité et Prix

Le Plug and Make Kit est disponible à l’achat sur l’Arduino Store et auprès des distributeurs comme Digikey et Farnell.

Récapitulatif Technique

Carte principale : Arduino UNO R4 WiFi

: Arduino UNO R4 WiFi Microcontrôleur : Renesas RA4M1 Arm Cortex M4

: Renesas RA4M1 Arm Cortex M4 Dispositif de connectivité : Espressif ESP32 S3

: Espressif ESP32 S3 Capteurs : Buzzer IMU 6 axes Capteur de température et d’humidité Boutons Molette Bande LED Capteur de proximité

: Cadre : Modulino Base

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.