Philips Screeneo UL5 : Le nouveau projecteur laser RGB intelligent

Philips lance le Philips Screeneo UL5, un projecteur laser RGB intelligent destiné à améliorer l’expérience de visionnage domestique. Compact et performant, il se distingue par ses fonctionnalités avancées.

Philips est une marque reconnue mondialement pour ses innovations en électronique grand public, offrant des produits fiables et de qualité. Elle continue de diversifier son offre avec des solutions technologiques adaptées aux besoins actuels.

Philips Screeneo UL5, Des performances techniques avancées

La marque étoffe son catalogue avec le Screeneo UL5, un projecteur utilisant la technologie laser RGB pour des couleurs plus vives et un meilleur contraste. Il propose une résolution 4K, assurant une image nette et détaillée. Avec une luminosité de 2500 lumens, il permet une projection claire même en plein jour.

A relire : Projecteur Yaber T2/T2 Plus : L’innovation pour l’Entertainment en Plein Air Le Projecteur Yaber T2/T2 Plus arrive sur le marché, offrant une solution pour l’entertainment en plein air.Un nouveau concurrent au Xgimi Halo plus que nous avons testé il y a déjà plus…

Connectivité et fonctionnalités intelligentes

Le Philips Screeneo UL5 propose une connectivité variée, incluant HDMI, USB, Wi-Fi, et Bluetooth, compatible avec divers appareils tels que les consoles de jeu et les lecteurs Blu-ray. Il intègre également des assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, permettant un contrôle vocal facile. La marque enrichit sa gamme avec un appareil aux fonctionnalités intelligentes.

Design et utilisation domestique

Philips développe son assortiment avec un projecteur au design compact et élégant, facile à intégrer dans différents environnements domestiques. Léger et portable, il offre une grande flexibilité d’utilisation. La marque élargit son offre de produits en proposant un modèle à la fois esthétique et fonctionnel.

Disponibilité et prix

La gamme du constructeur s’élargit avec le Philips Screeneo UL5, désormais disponible au prix de lancement de 1 499 USD.

Récapitulatif technique

Technologie de projection : Laser RGB

: Laser RGB Résolution : 4K UHD

: 4K UHD Luminosité : 2500 lumens

: 2500 lumens Connectivité : HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth

: HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth Compatibilité : Alexa, Google Assistant

: Alexa, Google Assistant Dimensions : Compact et léger

: Compact et léger Prix de lancement : 1 499 USD

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.