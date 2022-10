Test : Huawei Watch Fit 2.

Aujourd’hui nous allons tester la Huawei Watch Fit 2. Pour être connecté tout en gardant la classe, c’est ce que nous propose cette montre connectée.



Préambule.

On ne présente plus Huawei, bien que beaucoup plus silencieux dans le domaine des smartphones, le fabricant continue sur sa lancée avec les montres et les écouteurs connectés. La société continue donc de sortir de nouveaux modèles de plus en plus smart et casual.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 46 x 33.5 x 10.8 mm

Taille du poignet: 120 – 200 mm

Poids: Environ 30 g (sans bracelet)

Matériaux: aluminium

Couleur: argent glacé

Ecran: type: Écran couleur AMOLED tactile taille: 1,74 pouces résolution: 336 x 480 pixels, PPI 336

Capteurs: Capteur IMU à 9 axes (accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique) Capteur optique de fréquence cardiaque

Type de chargement: Cosse de recharge magnétique

Os compatibles: Android 6.0 ou version ultérieure iOS 9.0 ou version ultérieure

Autonomie: usage normal: 10 jours usage intensif: 7 jours

Résistance à l’eau: Étanchéité 5 ATM

Connectivité: 2,4 GHz, prise en charge de BT5.2 et BR + BLE

Haut parleur

Microphone

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 montre Huawei Watch Fit 2

1 support de recharge (incluant le câble de recharge)

1 Guide de démarrage rapide, Informations de sécurité, Carte de garantie