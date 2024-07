Pas de Wi-Fi 7 pour le Samsung Galaxy Z Fold6 ???

Le nouveau pliable de Samsung, le Samsung Galaxy Z Fold6, a été dévoilé ce mercredi. Cependant, une absence notable est à signaler : il ne sera pas équipé du Wi-Fi 7. Tout comme le Samsung Galaxy S24 sorti il y a déjà quelques mois en Europe.

Samsung continue d’innover et d’élargir sa gamme de smartphones pliables, même si le Samsung Galaxy Z Fold6 ne dispose pas du Wi-Fi 7 tant attendu par certains utilisateurs.

Samsung Galaxy Z Fold6 : Une Absence de Wi-Fi 7 Surprenante

Le Samsung Galaxy Z Fold6 embarque une solution Wi-Fi tri-bande couvrant les fréquences de 2,4GHz, 5GHz et 6GHz, et supporte les normes 802.11a/b/g/n/ac/ax. Cette configuration fait du Samsung Galaxy Z Fold6 un smartphone compatible Wi-Fi 6E, bien que le Wi-Fi 7 soit absent. La gamme du constructeur s’étoffe donc avec des modèles intégrant des technologies récentes mais pas la toute dernière norme de connectivité.

A relire : Test : Samsung Galaxy S24 Ultra Vs Samung Galaxy S23 Ultra, faut-il franchir le pas ? Aujourd’hui, nous prenons en main le Samsung Galaxy S24 Ultra, le fleuron de la marque sud-coréenne. Face à son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra, que vaut-il réellement ? Est-il nécessaire de passer…

Pourquoi Pas de Wi-Fi 7 sur le Samsung Galaxy Z Fold6 ?

L’absence de Wi-Fi 7 sur le Samsung Galaxy Z Fold6 peut sembler décevante pour les amateurs de technologies de pointe. Toutefois, Samsung a opté pour des solutions éprouvées et stables avec le Wi-Fi 6E. Cette norme offre des vitesses de connexion élevées et une faible latence, répondant ainsi aux besoins de la plupart des utilisateurs. La marque élargit son offre de produits en se concentrant sur des fonctionnalités qui apportent une valeur ajoutée immédiate sans parier sur une technologie encore peu répandue.

Performances et Connectivité : Ce que propose le Samsung Galaxy Z Fold6

Malgré l’absence du Wi-Fi 7, le Samsung Galaxy Z Fold6 reste un appareil haut de gamme avec une connectivité complète. Il est compatible 5G et supporte d’autres technologies sans fil telles que le Bluetooth v5.3, le Wi-Fi Direct, le NFC et l’UWB (Ultra Wideband). Ces caractéristiques permettent une utilisation fluide et une interconnexion efficace avec d’autres dispositifs et réseaux. La gamme du constructeur s’enrichit ainsi de modèles performants et polyvalents, répondant aux besoins variés des utilisateurs.

Avantages du Wi-Fi 6E sur le Samsung Galaxy Z Fold6

Le Wi-Fi 6E présent sur le Samsung Galaxy Z Fold6 offre des avantages significatifs. Il utilise la bande de 6GHz, permettant de réduire les interférences et d’améliorer les performances globales de la connexion. Cette technologie est idéale pour des applications exigeantes comme le streaming en 4K, les jeux en ligne et les visioconférences. La marque développe son assortiment en intégrant des technologies avancées qui répondent aux besoins actuels des consommateurs.

Date de Sortie et Prix du Samsung Galaxy Z Fold6

Le Samsung Galaxy Z Fold6 a été officiellement présenté ce mercredi. Le Samsung Galaxy Z Fold6 est disponible en couleurs Silver Shadow, Pink et Navy à partir de 1999€

Récapitulatif Technique

Normes Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax

: 802.11a/b/g/n/ac/ax Fréquences Wi-Fi : 2,4GHz, 5GHz, 6GHz (Wi-Fi 6E)

: 2,4GHz, 5GHz, 6GHz (Wi-Fi 6E) Compatibilité 5G

Technologies sans fil : Bluetooth v5.3, Wi-Fi Direct, NFC, UWB (Ultra Wideband)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.