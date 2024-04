Huawei dévoile le HUAWEI Band 9 : révolutionner le bien-être avec une technologie de santé et de fitness de nouvelle génération”

Huawei continue de redéfinir l’expérience des wearables avec le lancement de son tout dernier produit, le HUAWEI Band 9. Ce bracelet intelligent ne se contente pas de suivre vos mouvements, il intègre des technologies de pointe pour améliorer votre bien-être quotidien.

Huawei revient sur le devant de la scène high-tech avec cette fois, non pas une montre connectée mais bien un bracelet connecté. Un secteur que la marque connait bien vu que déjà en 2015, elle proposait ce type de produit avec son Huawei TalkBand B2 que nous avions testé à l’époque.

Quoi de neuf sous le soleil pour ce HUAWEI Band 9 ?

Le HUAWEI Band 9 pèse seulement 14 grammes et a une épaisseur de 8,99 mm, ce qui en fait l’un des bracelets les plus légers et confortables sur le marché. Il est doté d’un écran AMOLED de 1,47 pouces, et offre un affichage avec une définition de 194 x 368 pixels. On notera au passage que l’écran est protégé par un verre incurvé 2,5D.

Le HUAWEI Band 9 intègre le système HUAWEI TruSeen™ 5.5 et TruSleep™ 4.0 pour un suivi précis de la santé cardiaque et du sommeil. Ces technologies permettent une analyse détaillée de votre bien-être nocturne.

A relire : Test : Huawei TalkBand B2. Huawei nous propose de tester son produit, TalkBand B2, un bracelet connecté pouvant faire office d’oreillette et une double fonctionnalité peu fréquente sur les bracelets connectés. Voyons ce que celui-ci nous propose…

Le bracelet propose également pas moins de 100 modes sportifs et des anneaux d’activité mis à jour. Le système HUAWEI TruSport™ plaira aux plus sportifs d’entre vous car cette fonction fournit des données de performance pour améliorer vos entraînements.

Une Expérience Utilisateur qui se veut complète.

Le bracelet offre jusqu’à 14 jours d’autonomie, avec des options de charge rapide qui réduisent significativement le temps d’inactivité. En outre, pour s’adapter à votre style au quotidien, le HUAWEI Band 9 est livré avec plus de 10 000 cadrans de montre disponibles via la boutique de cadrans de montre de l’application HUAWEI Santé.

Les utilisateurs peuvent également choisir parmi plusieurs nouveaux cadrans de montre, dont Quiet Mountain Watch Face, Woven Fun Watch Face, Super Watch Face et Classy Watch Face.

On notera également le fait que le bracelet connecté est disponible en cinq couleurs—noir étoilé, blanc élégant, jaune vibrant, rose romantique, et bleu tendance. Les matériaux vont de l’élastomère fluoré à un tissage jacquard, offrant confort et durabilité.

Prix et Disponibilité.

Le HUAWEI Band 9 est lancé depuis hier au prix de 59,99 €.