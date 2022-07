Netatmo sécurise les utilisateurs de vans, caravanes ou camping-cars.

La marque Netatmo annonce en effet une avancée majeur pour son Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent. Celui-ci vient en effet de recevoir la certification « Véhicule aménagé ». Un certification qui offre à la marque et à son appareil de nouvelles possibilités.

Netatmo, leader des objets intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable s’est lancée dans le développement de solution IoT ou Objets connectés pour la maison voilà maintenant plusieurs années.

Nouveau Capteur de Sécurité Intelligent chez Netatmo ! Netatmo dévoilé son nouveau Capteur de Sécurité Intelligent qui gère les technologies Matter et Thread pour être le plus compatible possible en matière de domotique et d’objets IoT. Un capteur aux multiples fonctions.

Ainsi, la marque est passée de sa station météo connectée à tout un écosystème d’objets connectés dédiée à la domotique et à la santé de notre environnement. C’est notamment le cas avec son Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent lancé fin 2021.

Certification « Véhicule aménagé », Kesako ?

Concrètement cela signifie une évolution majeure pour le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent de Netatmo. Car si jusqu’ici, le détecteur était voué à nos habitation, celui-ci peut désormais équiper vans, caravanes ou camping-cars.

« Les voyages en camping-car, en van ou en bateau ont le vent en poupe ces dernières années. Cette année encore, avec les situations chaotiques qui règnent dans différents aéroports européens et la possibilité d’une nouvelle vague de Covid-19. Le risque d’être exposé au Monoxyde de Carbone est réel dans ces véhicules dont les appareils à combustion (type réchaud à gaz) ne sont pas toujours très bien entretenus. »

Tels sont les déclarations faites par le constructeur.

Avec cette nouvelle il sera possible au possesseurs de vans, caravanes ou camping-cars d’utiliser le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo pour mesurer le taux de monoxyde en temps réel dans un véhicule de loisirs.

En cas de détection, il alerte les utilisateurs grâce à une alarme de 85 dB, pour les inciter à se mettre en sécurité en quittant le lieu immédiatement et à prévenir les secours. Si l’utilisateur n’est pas sur place, le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo envoie également une notification sur son smartphone pour lui permettre d’agir et assurer la sécurité de ses proches. Et la seule chose dont’ aura besoin l’utilisateur c’est du réseau 4G.

Autant de possibilités rendues possible grâce à la certification CE EN 50291 et de la certification NF réservée aux produits qui offrent les plus grands critères de sécurité. Désormais il détient également a certification EN50291-2 :2019, réservée à une utilisation continue dans un van, un camping-car ou un bateau.

Pour rappel, pas besoin de cable ou de prise de courant. Le détecteur est autoalimenté par une batterie qui propose une autonomie de 10 ans.

Prix et Disponibilité.

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est vendu à 99,99€.