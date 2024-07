Découvrez le Scuba S1 Pro d’Aiper : Nettoyeur de Piscine Innovant et Performant

L’Aiper Scuba S1 Pro est un nouveau nettoyeur de piscine robotisé, offrant des fonctionnalités avancées pour un nettoyage optimal. Ce nouveau venu fait suite au précédent modèle de la marque, à savoir l’Aiper Seagull Pro que nous avions testé l’année passée.

Aiper est une entreprise spécialisée dans les robots nettoyeurs de piscine, élargissant régulièrement sa gamme pour répondre aux divers besoins des utilisateurs.

Fonctionnalités du Scuba S1 Pro

Aiper étoffe sa sélection avec le Scuba S1 Pro, un robot nettoyeur de piscine sans fil. Il se distingue par la technologie WaveLine™, permettant un nettoyage horizontal de la ligne d’eau. Ses capteurs infrarouges assurent une navigation précise, évitant les obstacles pour un nettoyage complet et efficace.

Système de Filtration

Le Scuba S1 Pro propose un système de filtration à deux couches. La filtration primaire capture les particules visibles avec un maillage de 180 microns, tandis que la filtration secondaire cible les particules invisibles, comme les algues, avec une finesse de 3 microns. Ce modèle dispose également d’un panier de 5 litres, augmentant la capacité de collecte des débris et réduisant la fréquence de maintenance.

Mobilité et Polyvalence

La gamme du constructeur se développe avec des chenilles de type Caterpillar, offrant une mobilité accrue et la capacité de grimper des pentes jusqu’à 115 degrés. Avec une capacité d’aspiration de 100 gallons par minute et quatre modes de nettoyage (sol, mur, sol et mur, périodique), le Scuba S1 Pro s’adapte à divers besoins de nettoyage.

Contrôle Intelligent

Le contrôle du Scuba S1 Pro est facilité par l’application Aiper, permettant de surveiller le niveau de batterie, de consulter l’historique de nettoyage et de choisir des modes de nettoyage spécifiques. La gamme du constructeur s’élargit avec des fonctionnalités comme le rappel de ligne d’eau pour une récupération facile du robot.

Date de Sortie et Prix

Le Scuba S1 Pro est actuellement disponible uniquement sur le site officiel d’Aiper au prix de 899$. Le robot devraient arriver très prochainement sur Amazon.

Récapitulatif Technique

Technologie de Nettoyage : WaveLine™

WaveLine™ Filtration : Double (180 µm et 3 µm)

Double (180 µm et 3 µm) Capacité du Panier : 5 litres

5 litres Capteurs : Infrarouges

Infrarouges Modes de Nettoyage : Sol, mur, sol et mur, périodique

Sol, mur, sol et mur, périodique Capacité d’Aspiration : 100 GPM

100 GPM Contrôle : Application Aiper

Application Aiper Mobilité : Chenilles Caterpillar, capacité de grimper des pentes de 115 degrés

