Mundus Pro, chargez et désinfectez votre smartphone !

Alors, oui, le Covid est toujours à nos portes. Il est même devenu plus présent au point que de nombreux pays confinent à nouveau leurs citoyens. Einova propose une solution tout-en-un avec Mundus Pro. Une station de charge sans fil qui en plus désinfecte votre smartphone des bactéries.

Le monde du high-tech a toujours su suivre les tendances et les besoins des consommateurs. Parfois, le secteur est le premier à concevoir de nouvelles solutions ou des marchés. Cette fois, la société Einova propose une solution tout-en-un qui sera en mesure non seulement de charger votre smartphone, mais aussi de le désinfecter.

Mundus Pro, de la charge sans fil pour votre smartphone.

Mundus Pro est issu d’un projet qui fait l’objet d’une levée de fonds sur le site Kickstarter. Alors, il s’agit d’une station de charge design qui sera en mesure à la fois de charger votre smartphone, mais aussi vos écouteurs intra auriculaire. Pour se faire, elle est équipée de deux zones de charge sans fil qi d’une puissance de 10W.

Ainsi il sera possible de charger deux smartphones, un smartphone et des écouteurs ou une montre et un smartphone. Par ailleurs, la station est également dotée d’un port USB-A de 18W qui pourra charger un troisième appareil.

Mundus Pro, votre boite de désinfection.

Grâce au Covid, nous avons découvert que les rayons UV-C sont en mesure d’éliminer les bactéries sur les objets de notre quotidien. Et c’est ce que se propose de faire cette station de charge. Ainsi, au cœur de la station de charge se trouve une zone de rangement qui est équipée de 2 lampes UV-C et de 4 LEDs UV-C.

Ainsi, vous pourrez mettre dans les deux emplacements disponibles, votre smartphone, vos écouteurs. Mais aussi pourquoi pas, vos bijoux, les jouets des enfants.

Prix et disponibilité.

Le projet qui nécessitait un objectif de 8563€ a obtenu pas moins de 34000€. Ce qui devrait permettre à l’entreprise d’attaquer la production de la Mundus Pro. Une station de charge qui est actuellement commercialisée à 79$ et qui selon le calendrier de la compagnie livrera les premiers exemplaires dès décembre 2020.