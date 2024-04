Test : Huawei Watch GT4

Aujourd’hui on s’intéresse à une montre connectée et pas n’importe laquelle. La toute dernière de Huawei, la Huawei Watch GT4. Cette nouvelle venue est-elle parvenue à nous séduire ? Pour le savoir, lisez l’article.

Préambule.

Tout le monde connait Huawei, l’aigle chinois aux ailes coupées par les sanctions américaine et tentant de survivre en contournant habillement les restrictions auxquelles Huawei est soumis.

Plongeons maintenant dans l’univers de la Huawei Watch GT4, la dernière née des montres connectées. La Huawei Watch existe en deux format: 41mm et 46mm c’est ce dernier modèle que nous allons tester.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 46 mm × 46 mm × 10,9 mm

46 mm × 46 mm × 10,9 mm Taille du poignet: 140-210 mm

140-210 mm Poids: 48 g (sans le bracelet)

48 g (sans le bracelet) Boîtier de la montre: Acier inoxydable

Acier inoxydable Bracelet de la montre: fluor élastomère noir

fluor élastomère noir Écran: Taille: 1,43 pouce, écran couleur AMOLED Résolution: 466 × 466, PPI 326

Capteurs: Capteur d’accéléromètre Capteur de gyroscope Capteur magnétomètre Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur barométrique Capteur de température

Boutons: Bouton Accueil (couronne rotative) et bouton latéral

Bouton Accueil (couronne rotative) et bouton latéral Port de chargement: Charge sans fil

Charge sans fil Autonomie de la batterie : 524mAh,autonomie allant jusqu’à 14 jours en utilisation maximale, 8 jours en utilisation régulière et 4 jours avec l’affichage Always On activé

: 524mAh,autonomie allant jusqu’à 14 jours en utilisation maximale, 8 jours en utilisation régulière et 4 jours avec l’affichage Always On activé Processeur: Inconnu

Inconnu OS : Harmony OS 4.0 Compatible avec les smartphones iPhone (iOS) et Android

: Harmony OS 4.0 Compatible avec les smartphones iPhone (iOS) et Android Resistance a l’eau: Étanchéité 5 ATM

Étanchéité 5 ATM GPS: GNSS double fréquence, notamment GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS

GNSS double fréquence, notamment GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS Connectivité: NFC: oui Bluetooth: oui, BT5.2 WIFI: non

Haut-Parleur: oui

oui Microphone: oui

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Huawei Watch GT4

Support de charge (avec câble de charge)

Guide de démarrage rapide, informations de sécurité et carte de garantie

Installation / Configuration.

Nous avons l’habitude d’avoir des systèmes où tout est découvert et il suffit de faire suivant, suivant et tout est fluide.

Depuis l’exclusion de Huawei des systèmes Androïde, pour bénéficier de l’application il faut passer par un APK. Un fichier APK est l’ensemble des éléments nécessaires pour faire fonctionner une application sur votre appareil Android sans passer par la boutique officielle.

En téléchargeant le fichier, le système androïde se met en panique et demande une confirmation car un fichier APK n’a pas été vérifié par le store Google.

Ce qui est dommage car l’application est bien faite et ergonomique.

Puis on télécharge et on configure l’application :

Petite mie à jour de la montre :

Ensuite les explications d’usage :