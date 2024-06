La serrure connectée Nuki s’ouvre via un lien Internet : une nouvelle fonctionnalité pour les voyageurs

La serrure connectée Nuki propose désormais une option d’ouverture via un lien Internet, simplifiant l’accès aux logements de vacances pour les voyageurs et les propriétaires. Une nouvelle solution simple et efficace pour entrer dans une habitation.

Nuki, une marque reconnue dans les solutions de serrures intelligentes, ajoute cette nouvelle fonctionnalité à son catalogue, enrichissant son offre de produits pour les utilisateurs.

Nuki introduit l’ouverture par lien web pour l’accès aux logements pour sa serrure connectée Nuki.

Nuki annonce l’ajout d’une fonction d’ouverture via lien Internet pour ses serrures connectées. Cette nouvelle option permet aux voyageurs d’accéder à leur logement de vacances en cliquant sur un lien reçu par email ou messenger. Ce service fait partie du Smart Hosting Service de Nuki et vise à faciliter l’accès aux logements sans nécessiter de téléchargement d’application ou de manipulation de clés physiques.

A relire : Test : Nuki SmartLock V4 Pro Matter, la nouvelle serrure connectée de Nuki. En septembre 2022, nous avions pu test la serrure connectée de chez NUKI, Nuki SmartLock 3.0 Pro. Cette fois-ci, nous avons entre nos mains la sa grande sœur, la Nuki SmartLock V4…

Aperçu Produit Prix Serrure connectée NUKI Smart Lock Pro (4e Génération) Blanc 289,00€

Nuki enrichit sa gamme avec l’ouverture par lien web

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Nuki enrichit sa gamme de solutions d’accès sécurisées. Les voyageurs peuvent ainsi accéder à leur logement sans contraintes horaires, simplement grâce à un lien envoyé par l’hôte. Ce lien, valide pour la durée du séjour, remplace les méthodes traditionnelles telles que les coffres à clés ou les applications, offrant une alternative plus simple et directe.

Fonctionnement et sécurité de l’ouverture par lien web

La serrure connectée Nuki utilise un lien web pour ouvrir la porte, sans passer par Bluetooth. Ce lien est valide uniquement pendant la période définie, entre le check-in et le check-out, garantissant un niveau de sécurité adapté. Les propriétaires peuvent contrôler l’accès en temps réel, avec la possibilité de modifier ou de révoquer les accès si nécessaire. Cette fonction assure que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au logement.

L’Opener Nuki pour une gestion simplifiée des portes d’entrée

Pour les immeubles avec une porte d’entrée commune, Nuki propose l’Opener Nuki, un dispositif qui permet de gérer l’ouverture de la porte d’entrée via le même lien web. Connecté à l’interphone, ce système permet aux voyageurs d’accéder facilement à leur logement, même dans des bâtiments avec plusieurs portes sécurisées. Cette solution complète l’offre de Nuki en fournissant un accès cohérent pour différents types de logements.

Disponibilité et avantages de l’option lien web

La nouvelle fonctionnalité d’ouverture via lien web de Nuki est disponible dès l’été 2024 pour les utilisateurs de la Smart Lock Nuki. Cette option vise à offrir une solution pratique et sécurisée pour l’accès aux logements de vacances, en réduisant les complexités liées aux méthodes d’accès traditionnelles. L’introduction de cette fonctionnalité diversifie les options disponibles pour les utilisateurs et enrichit le portefeuille de solutions de Nuki.

Récapitulatif technique

Produit : Serrure connectée Nuki avec option d’ouverture via lien Internet

: Serrure connectée avec option d’ouverture via Fonctionnalité : Ouverture de la porte par lien web, sans application nécessaire

: Ouverture de la porte par lien web, sans application nécessaire Validité : Le lien est actif uniquement entre le check-in et le check-out

: Le lien est actif uniquement entre le check-in et le check-out Sécurité : Utilisation à proximité de la serrure, contrôle par les propriétaires

: Utilisation à proximité de la serrure, contrôle par les propriétaires Compatibilité : Fonctionne avec les serrures Nuki et l’ Opener Nuki pour les portes d’entrée

: Fonctionne avec les serrures Nuki et l’ pour les portes d’entrée Disponibilité : Disponible dès l’été 2024

Mots-clés :