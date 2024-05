Huawei Matebook X Pro (2024) dévoilé hier lors du keynote de Dubaï.

A l’occasion d’une conférence en grande pompe à Dubaï, Huawei a profité pour dévoiler plusieurs produits dont notamment son tout nouveau Huawei MateBook X Pro. Le PC portable du constructeur qui a de quoi faire de l’ombre au MacBook Air d’Apple.

Voilà déjà quelques années maintenant que Huawei s’est lancé dans le marché des tablettes, mais aussi des ordinateurs portables. Le premier du genre avait vu le jour en 2018 lors du MWC de la même année.

Nous avions par la suite eu l’occasion de tester le premier Huawei MateBook X Pro en 2019. Depuis la marque n’a cessé de se renouveler et cette année encore elle rafraichit cette gamme de PC portable.

Huawei MateBook X Pro (2024), quoi de neuf ?

Le Huawei MateBook X Pro se positionne comme un ordinateur portable haut de gamme avec des spécifications techniques de pointe et un design efficace pour les utilisateurs professionnels et personnels.

A relire : Test : Huawei Matebook 14 2020. Dans ce test, nous allons découvrir le Huawei Matebook 14, annoncé début septembre par le géant chinois. Nous allons examiner ce nouveau bijou à la loupe afin de voir ce qui se…

Et pour y arriver, le MateBook X Pro dispose d’un écran de 13.9 pouces avec une technologie LTPS et une résolution de 3000×2000. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération et pourra s’appuyer sur 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD.

Pas de Wi-Fi 7 sur ce nouveau venu ?!

Le modèle comprend en effet une connectivité Wi-Fi 6 et boude la nouvelle norme Wi-Fi 7. Il est vrai que peu d’ordinateurs pour le moment en sont dotés et pourtant, les opérateurs eux proposent déjà des box compatibles comme l’a montré il y a quelques semaines le constructeur français Free avec sa Freebox Ultra.

Côté connectique, le MateBook X Pro (2024) n’est pas en reste avec plusieurs ports, dont deux USB-C et un USB-A.

Autonomie de la Batterie

Le MateBook X Pro promet une autonomie de batterie toute la journée avec sa capacité de 56 Wh, ce qui est devrait séduire les utilisateurs les plus nomades qui n’auront pas besoin de chercher constamment une source d’alimentation.

Huawei a aussi intégré un capteur d’empreinte digitale intégré pour le verrouillage et déverrouillage de l’ordinateur. Enfin, dernier détail intéressant, la présence d’une caméra rétractable qui protège la vie privée des utilisateurs.