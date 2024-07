Test : FRITZ! Powerline 1240 AX

Découvrez le FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, un kit innovant pour étendre facilement votre réseau Internet via le courant porteur en ligne (CPL) et le Wi-Fi. Accrochez-vous : fini les zones blanches dans votre maison ! On a eyu l’occasion de tester ce nouveau dispositif qui va couvrir toute la maison en Wi-Fi. Toutes ?

Préambule.

AVM est un leader européen des produits de communication, célèbre pour sa gamme FRITZ!Box et ses solutions innovantes en matière de réseaux domestiques. La marque bien connue des passionnés de réseau notamment pour ses célèbre modem-routeur FritzBox que nous avons déjà eu l’occasion propose cette fois une solution pour étendre votre réseau.

Fondée en 1986 à Berlin, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et sa simplicité d’utilisation.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

FRITZ!Powerline 1240 AX Wi-Fi : Jusqu’à 600 Mbit/s en bande 2,4 GHz Ports : 2 x Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) Dimensions : 147,5 x 71 x 32,5 mm Consommation moyenne : Environ 6 W

FRITZ!Powerline 1210 Ports : 2 x Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) Dimensions : 147,5 x 71 x 32,5 mm Consommation moyenne : Environ 2,5 W



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 FRITZ!Powerline 1240 AX

1 FRITZ!Powerline 1210

1 câble Ethernet

Le Quick Start Guide

Un petit dépliant d’autres solutions proposées par la marque

Les consignes règlementaires d’élimination des déchets

Installation / Configuration.

L’installation du FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set est un jeu d’enfant :

Branchez le FRITZ!Powerline 1210 :

Insérez l’appareil dans une prise de courant proche de votre routeur et connectez-le via le câble Ethernet fourni. Une lumière LED indique que l’appareil est prêt. Connectez le FRITZ!Powerline 1240 AX :

Branchez cet appareil dans une prise proche du routeur. Attendez que le voyant Powerline soit allumé en continu, indiquant une connexion réussie au 1210.

Vous pouvez alors vous connecter au réseau Wifi appelé “FRITZ!Powerline 1240 AX” avec le mot de passe indiqué sur l’étiquette au dos du boitier (à prendre en photo avant de le brancher donc ;)) Intégration au réseau Mesh :

Si vous possédez une FRITZ!Box avec FRITZ!OS 6.90 (ou ultérieur), appuyez sur le bouton WPS/Connect de la FRITZ!Box puis sur celui du 1240 AX pendant une seconde. Les LEDs clignoteront pour indiquer la synchronisation, et une fois stabilisées, votre réseau Mesh est prêt. Positionnement :

Une fois configuré, déplacez le 1240 AX à l’endroit souhaité pour améliorer la couverture Wi-Fi et CPL dans toute la maison.

ATTENTION ASTUCE !

Si vous souhaitez entrer dans l’interface de configuration du 1240 AX, alors qu’il est déjà connecté à votre routeur, il faudra vérifier dans l’interface de votre routeur (Bbox, Freebox ou autre) l’adresse IP qui a été attribuée au Powerline 1240 AX. Il vous suffira alors de taper “http://” suivi de l’adresse IP pour accéder à l’interface de configuration. Ce point est confus dans la documentation.

L’interface vous permettra de régler précisément les paramètres CPL, Wifi, Système (blocage des boutons, extinction des voyants, paramètres de mise à jour auto du firmware, etc.).

Elle est très bien réalisée, parfaitement traduite en français et très explicite. Un très bon point de ce côté.