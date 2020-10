MOOVIT disponible sur le Huawei appgallery.

Huawei continue de promouvoir de plus en plus sa plateforme HMS, une alternative au Play Store sur Android qui équipe désormais tous ses appareils. Cette fois, le géant chinois annonce désormais que l’application Moovit est désormais disponible sur sa plateforme.

Moovit est une société du groupe Intel. L’entreprise est leader dans le domaine des solutions de mobilité en tant que service (MaaS). Elle est en outre la créatrice de l’application de mobilité urbaine la plus populaire au monde.

Moovit partenaire de Huawei.

Soucieux de la position de leader du marché de Huawei,, Moovit a décidé de rendre son application disponible pour la plateforme de Huawei.

Une bonne chose pour Huawei qui voit ainsi, une des applications dédiées à la mobilité la plus célèbre disponible pour ses tout derniers smartphones dépourvus du Play Store.

Déjà choisie par plus de 865 millions d’utilisateurs dans 3 200 villes à travers 106 pays dans le monde, l’application gratuite de mobilité urbaine Moovit associe des informations provenant des opérateurs de transport public, des microopérateurs de transport et des autorités de transport, avec des informations en temps réel provenant de la communauté d’utilisateurs. Ainsi, l’application fournit des informations-voyageurs multimodales en temps réel du meilleur itinéraire à emprunter, avec des options de mobilité urbaine telles que la marche, le bus, le métro, le vélo et trottinette en libre-service ou disponibles en bornes, les VTC ou les voitures en auto partage.

Moovit fournit également aux utilisateurs, un planificateur de voyage multimodal et des informations en temps réel sur les horaires d’arrivées, afin que les utilisateurs sachent exactement quand leur bus ou leur train arrive.

À cela s’ajoute, une fonctionnalité d’Itinéraires en direct avec des Alertes d’Arrêt pour fournir un guidage étape par étape pour l’ensemble du trajet et des Alertes Trafic afin qu’ils puissent éviter les perturbations sur les lignes fréquemment utilisées et planifier leur trajet en conséquence.

L’application intègre également des fonctionnalités d’accessibilité, qui permettent aux usagers handicapés d’utiliser les transports en commun avec plus d’assurance.

L’application est optimisée avec des fonctionnalités de lecture d’écran pour les utilisateurs aveugles et malvoyants, identifie les itinéraires et les stations accessibles aux fauteuils roulants, calcule des itinéraires sans marches et est équipée de menus et de boutons optimisés pour les personnes souffrant de handicaps moteurs.