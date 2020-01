CES 2020 : Somfy Door Keeper, une nouvelle serrure connectée.

La marque Somfy déjà largement active dans le domaine de la domotique débarque au CES 2020. Et elle annonce la sortie d’une nouvelle serrure connectée, la Somfy Door Keeper.

La marque profite du salon de Las Vegas pour présenter sa nouvelle version de sa serrure connectée Somfy Door Keeper. En effet, la marque a repensé sa serrure connectée pour la rendre plus discrète et plus robuste tout en restant simple d’utilisation.

Dans le monde de la domotique, on voit émerger depuis quelque temps pas mal de solutions en matière de serrure connectée ou de carillon connecté.

De fait, il est important de nos jours de pouvoir répondre à toute personne qui se présente à la porte d’entrée de la maison. Qu’il s’agisse du facteur, d’un livreur, voire d’une personne mal intentionnée. Ainsi alors sont arrivées sur le marché des solutions comme Ring Video Doorbell.

Malheureusement cette solution permet de répondre à la personne ou que l’on soit, mais pas d’ouvrir la porte. Alors, pour pallier à ce problème arrivent désormais les serrures connectées comme la Somfy Door Keeper.

Somfy Door Keeper, une serrure connectée pour la porte d’entrée.

Avec cette serrure, la marque a voulu jouer la carte de la sécurité. Ainsi, si la serrure permet d’ouvrir la porte à distance depuis un smartphone, elle ne s’arrête pas là.

En effet, Somfy Door Keeper intègre la technologie Somfy brevetée IntelliTAG, utilisée dans les systèmes d’alarme Somfy. Les utilisateurs peuvent vérifier à tout moment, depuis l’application Somfy Keys, si la porte est ouverte ou fermée. De plus, une alerte est donnée automatiquement en cas de porte mal fermée ou laissée ouverte.

Autre fonction intéressante, la serrure détecte les vibrations d’une tentative d’intrusion avant l’effraction et permet de déclencher l’alarme. De plus, Somfy dit avoir travaillé sur le moteur de la serrure qui peut d’actionner tous les types de portes en moins de 3 secondes, tout en restant silencieux.

Enfin, détail intéressant, l’application permet de programmer l’ouverture et la fermeture de la porte à distance à des heures et jours bien précis.