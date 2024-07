Samsung Message : Un Tournant pour les Utilisateurs Galaxy

Samsung a récemment annoncé qu’il ne pré-installera plus l’application “Samsung Messages” sur ses appareils Galaxy dans certains marchés. À partir des prochains modèles, Google Messages sera l’application de messagerie par défaut.

On ne vous présente plus Samsung, acteur majeur dans l’industrie technologique, réputé pour ses produits innovants, allant des smartphones aux appareils électroménagers. Le constructeur coréen vient d’annoncer il y a quelques jours qu’il ne fournira plus sa solution de messagerie SMS sur ses smartphones comme solution par défaut.

Samsung Remplace Samsung Messages par Google Messages

Samsung a décidé de cesser la pré-installation de Samsung Messages sur les appareils Galaxy vendus aux États-Unis, à partir des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. La marque fait ainsi un choix technique en adoptant Google Messages comme application de messagerie par défaut.

Les Avantages de Google Messages

Google Messages offre des fonctionnalités avancées grâce au Rich Communication Services (RCS), notamment les accusés de réception, l’envoi de médias de haute qualité, les indicateurs de frappe, et le chiffrement de bout en bout. L’intégration de Google Messages vise à améliorer l’expérience utilisateur en standardisant les services de messagerie.

Impact sur les Utilisateurs

Les utilisateurs de Galaxy aux États-Unis auront désormais Google Messages comme application de messagerie par défaut. Ceux qui préfèrent Samsung Messages pourront toujours la télécharger via le Galaxy Store, bien que certaines fonctionnalités seront restreintes.

Mise en pratique ?

Les premiers appareils à inclure Google Messages par défaut seront les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, disponibles en précommande jusqu’au 24 juillet.

Récapitulatif Technique

Modèles concernés : Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

: Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 Application par défaut : Google Messages

: Google Messages Fonctionnalités de Google Messages : Accusés de réception Envoi de médias de haute qualité Indicateurs de frappe Chiffrement de bout en bout

:

