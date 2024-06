Smart Undercabinet Fixtures : Révolution dans l’éclairage de cuisine

Les Smart Undercabinet Fixtures arrivent sur le marché pour améliorer l’éclairage de votre cuisine avec des options d’éclairage intelligentes et polyvalentes. Mais surtout avec une touche de connectivité.

Cync, filiale de GE Lighting, étoffe son catalogue avec une nouvelle série de luminaires LED à installer sous les armoires, offrant ainsi des solutions adaptées à divers espaces. Particulier de cette nouvelles solution, elle entre dnas la domotique moderne et peut être pilotée depuis son smartphone.

Caractéristiques des Smart Undercabinet Fixtures de Cync

Les Smart Undercabinet Fixtures de Cync se déclinent en plusieurs tailles : 12, 18, et 24 pouces, ainsi qu’un modèle circulaire de 3 pouces. Ces luminaires proposent jusqu’à 16 millions de couleurs RGB et une lumière blanche ajustable jusqu’à 7000 Kelvin, permettant une personnalisation de l’éclairage.

Installation et Connectivité

L’installation de ces luminaires est facilitée par des vis captives et des câbles de 12 pouces. Jusqu’à 10 luminaires peuvent être connectés ensemble, chaque chaîne supportant jusqu’à 500 watts. Les dispositifs sont compatibles Bluetooth et Wi-Fi 2,4 GHz, offrant un contrôle via l’application Cync sans nécessiter de hub supplémentaire.

Compatibilité avec les Systèmes Domotiques

Les Smart Undercabinet Fixtures de Cync sont compatibles avec le standard Matter, facilitant leur intégration avec les hubs Alexa et Google Assistant, ainsi que les applications Samsung SmartThings et Apple Home. Parmi les fonctionnalités disponibles, on retrouve la possibilité de créer des plannings d’éclairage et le contrôle à distance via l’application Cync.

Prix et Disponibilité des Produits

Les barres lumineuses de 12 pouces sont disponibles au prix de 50,73 USD sur Amazon. Le modèle circulaire est actuellement en rupture de stock sur Amazon mais disponible sur le site de Lowe’s à 84,98 USD. Les autres tailles sont également disponibles avec des variations de prix selon les plateformes.

Récapitulatif technique