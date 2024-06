Philips Hue Twilight : Une Révolution Lumineuse pour Votre Routine Circadienne

La Philips Hue Twilight est la nouvelle lampe de chevet connectée qui arrive sur le marché pour révolutionner votre routine de sommeil en offrant une lumière adaptée à votre rythme circadien.

Philips Hue, un leader dans l’éclairage connecté, continue d’innover avec des produits qui transforment notre quotidien. Cette fois, la marque reste dans la catégorie des luminaire mais avec une touche de connecté et bien-être.

Philips Hue Twilight, Une Lumière Personnalisée pour un Sommeil Réparateur

La Philips Hue Twilight se distingue par sa capacité à reproduire les teintes d’un lever ou d’un coucher de soleil grâce à deux sources lumineuses contrôlables individuellement : une tête d’éclairage et un rétroéclairage doté de la technologie unique ColorCast. La marque enrichit sa gamme avec cette lampe conçue pour améliorer la qualité de votre sommeil en régulant votre rythme circadien.

Contrôle et Personnalisation via l’Application Hue

La Twilight, contrôlable via l’application Hue, permet aux utilisateurs de bénéficier d’un éclairage aux millions de couleurs offertes par Philips Hue. De plus, elle offre la possibilité de programmer des automatisations du réveil pour profiter d’un éclairage doux et progressif aux couleurs de l’aube. La gamme du constructeur s’étend en ajoutant des fonctionnalités intuitives telles que deux boutons personnalisables intégrés, permettant d’accéder à six nouvelles scènes lumineuses préenregistrées comme Éveil et Sommeil, ou de déclencher l’automatisation Coucher de soleil.

Un Design Compact et Adaptable

Grâce à son design compact, la Philips Hue Twilight s’adapte à toutes les tables de chevet et à tous les environnements. Avec une gradation permettant d’atteindre une luminosité réduite jusqu’à 0,5%, cette lampe offre un éventail de transitions lumineuses inégalé, faisant d’elle un élément indispensable pour un réveil et un endormissement naturel et efficace.

Nouveautés et Élargissement de la Gamme Philips Hue

La gamme Philips Hue s’agrandit et diversifie ses collections avec de nouveaux modèles et des options améliorées. En plus de la lampe de chevet Twilight, la gamme d’ampoules Philips Hue Lightguide s’enrichit de quatre nouvelles formes – petit globe, grand globe, triangle et Edison – permettant d’accorder ces dernières à toutes les décorations intérieures. Ce développement montre que la marque étoffe son catalogue avec des produits qui allient design et technologie de pointe.

Récapitulatif Technique

Voici un récapitulatif des données techniques de la Philips Hue Twilight :