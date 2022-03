Test : Huawei Watch GT3 46mm.

Il n’y a pas longtemps, nous avions testé la montre connectée Huawei Watch 3. Huawei, nous propose cette fois de tester sa sœur sportive la Huawei Watch GT3. Va-t-elle nous surprendre par rapport à l’autre modèle? Décortiquons cela ensemble…



Préambule.

Huawei, marque chinoise leader sur le marché des smartphones et des montres connectées, se concentre aussi sur les sportifs et sort sa nouvelle montre pour les athlètes avec Kim Clijsters comme ambassadrice, la Huawei Watch GT3. La société annonce plus d’autonomie, plus de précision et une intelligence artificielle pour améliorer les performances de course à pieds.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 45,9 mm x 45,9 mm x 11 mm

Poids: 42,6 g (sans le bracelet)

Affichage: Écran couleur AMOLED de 1,43 pouce

Boîtier: Avant du boîtier: acier inoxydable Arrière du boîtier: plastique

Bracelet en fluoroélastomère noir

Capteurs: Accéléromètre Capteur gyroscope Capteur géomagnétique Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur de pression d’air Capteur de température

Processeur: ARM Cortex-M

Mémoire: ROM 4 GO RAM 32 MO

OS: HarmonyOS 2

Etanchéité: Résistance à l’eau 5 ATM

GPS

Bluetooth

Chargement sans fil

Durée batterie: 14 jours dans les situations suivantes: 30 minutes d’appels par Bluetooth par semaine, 30 minutes de lecture de musique par semaine, surveillance de la fréquence cardiaque activée, HUAWEI TruSleep™ activé pour le sommeil, 90 minutes d’entraînement par semaine (GPS activé), notifications de messages activées (50 SMS, 6 appels et 3 alarmes par jour), écran allumé 200 fois par jour. 8 jours dans les situations suivantes: 30 minutes d’appels Bluetooth par semaine, 30 minutes de lecture de musique par semaine, surveillance de la fréquence cardiaque activée, HUAWEI TruSleep™ activé pour le sommeil, 180 minutes d’entraînement par semaine (GPS activé), notifications de messages activées (50 SMS, 6 appels et 3 alarmes par jour), écran allumé 30 minutes par jour.

Microphone

Enceinte

Taille du poignet: De 140 à 210 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1montre

1 support de recharge

1 Guide de l’utilisateur, informations sur la sécurité et carte de garantie