Le Royaume-Uni repousse la limite envers Huawei.

Il y a deux ans, le gouvernement britannique imposait aux opérateurs télécom de se séparer de Huawei pour le développement de la 5G sur le territoire. Une séparation totale pour 2027 et partielle pour fin janvier 2023.

Bonne nouvelle pour les opérateurs télécoms britanniques cette semaine. En effet, le vient de prolongé la date à laquelle ils doivent réduire à 35% la présence des équipements Huawei dans leur réseau 5G.

De fait, jusqu’à présent, la date concernant cette réduction avait été fixée à fin janvier 2023. Mais ce délai a maintenant été reporté à fin juillet 2023. Et ce, en raison de ce que le ministère britannique du numérique, de la culture, des médias et sport (DCMS) décrit comme « les difficultés auxquelles les prestataires ont été confrontés pendant la pandémie ».

Pour rappel, cette décision avait été décidée courant 2020 par le gouvernement britannique après que les américains aient annoncés au monde que le constructeur chinois d’équipement télécom était à la solde du gouvernement chinois. Les Américains allaient même jusqu’à dire que Huawei espionnait ses « clients » et fournissait des informations concernant les clients des opérateurs clients au gouvernement chinois.

Des « informations » que Huawei a toujours niées et pour lesquelles, le constructeur chinois a toujours demandé aux USA d’apporter la preuve. Cependant, ces affirmations ont incité bon nombre d’états à serrer la vis auprès de leurs opérateurs télécoms pour le bien de la sécurité nationale.

Et le gouvernement du Royaume-Uni fut le premier à mettre des restrictions strictes obligeant les opérateurs à se séparer des équipements 5G estampillés Huawei. Réaction qui avait été « condamnée » par le gouvernement chinois en juillet 2020.

De son côté, les responsables de Huawei ont réagi concernant cette situation :

« Nous prenons note de la consultation du gouvernement et continuerons à soutenir nos clients britanniques avec nos équipements réseau, qui sont reconnus comme étant parmi les plus sécurisés et les plus fiables au monde ».