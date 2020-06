Asus RT-AX82U, le nouveau routeur Wi-Fi pour gamer !

Le constructeur annonce une nouvelle bête de course dans le monde des réseaux sans fil avec ce tout nouveau routeur Asus RT-AX82U. Un routeur destiné à offrir un WiFi au top pour tous les gamers.

Asus est un poids lourd dans le monde du gaming avec ses ordinateurs portables et aussi ses tours de bureau. La marque a d’ailleurs « conçu » sa gamme « ROG » à cet effet.

Avec l’arrivée des jeux en ligne, le ping et le temps de réaction pour les gamers sont devenus capitaux. Alors la marque s’est engouffrée dans le monde des réseaux WiFi. Ainsi, il y a déjà presque deux ans maintenant, nous vous avions présenté en test l’Asus Rog GT-AC5300.

Asus RT-AX82U, un monstre qui ne siégera pas dans votre salon !

Avec ce nouveau venu, Asus pénètre une fois encore dans le monde du gaming. Mais pas avec un ordinateur, mais bien avec un routeur. Alors, c’est sûr, son design ne vous motivera pas à le déposer sur le buffet du salon. Pire, madame aura envie de le cacher. C’est normal ce n’est pas sa vocation !

Design digne des PC de gamer, ce routeur propose du lourd en matière de connexion Wi-Fi. De fait, le modèle est équipé de toutes les normes Wi-Fi possibles et actuelles :

11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps

11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps

11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps

11n : up to 300 Mbps

11n (1024 QAM) : up to 500 Mbps

11ac (1024 QAM) : up to 4333 Mbps

11ax (2.4GHz) : up to 574 Mbps

11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps

Comme vous pouvez le constater, ce modèle propose du double bande et peut opérer aussi bien sûr du 2.4GHz que sur du 5GHz. On notera également la présence de 4 antennes amovibles pour diffuser le plus de signal Wi-Fi possible.

Sécurité et priorité aux gamers !

Pour la sécurité de vos ondes, ce routeur Asus RT-AX82U est équipé des protocoles WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise . On notera au passage la présence de la fonction WPS pour un appairage en toute simplicité. On vous rappelle qu’un réseau WiFi bien sécurisé est important et on vous invite à relire notre dossier « Comment bien choisir son code WiFi ? ».

On notera au passage qu’Asus confirme aussi que son routeur est compatible Mesh et qu’il sera donc possible de l’associer avec d’autres produits de la marque pour ne former qu’un seul réseau Wi-Fi.

À noter que ce qui fait également les bonnes performances d’un routeur, c’est son cœur, son moteur de gestion. Pour le coup, Asus a intégré un processeur tri-core cadencé à 1.5 GHz. De plus, il lui a intégré 256 MB Flash et 512 MB RAM.

On notera au passage d’autres fonctionnalités comme la fonction Firewall et surtout un port Ethernet dédié au gaming filaire et qui sera prioritaire en matière de trafic. De quoi éviter les lags et autres latences en pleine partie à cause d’autres machines connectées sur le réseau.

Annoncé pour fin juin, l’Asus RT-AX82U sera proposé à 229,99€.