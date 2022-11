Test : IPCAM DM02 Chacon caméra dôme avec panneau solaire

Le 18 juillet 2022, planet-sansfil vous faisait part de l’arrivée de l’ IPCAM DM02 Chacon caméra dôme avec panneau solaire sur le marché.

Avec son IPCAM DM02 Chacon propose une caméra IP WiFi sans fil, sans abonnement, autonome avec panneau solaire.

Cette nouvelle venue dans la gamme de Chacon entre dans la catégorie dite des « caméras dôme ». Cette nouvelle caméra qui est destinée à surveiller les extérieurs de votre habitation est totalement autonome grâce à une batterie lithium rechargeable de 13200Mah intégrée à un panneau solaire venant auto alimenter la caméra IPCAM DM02 Chacon.

Préambule.

Fondée en 1977 par Roland Chacon, l’entreprise vendait uniquement dans un premier temps des douilles et des blocs multiprises. En 2008, la société saute le pas et mise sur la technologie, en créant une marque dédiée à la maison connectée : DIO et fait alors son entrée dans le marché de la domotique et du contrôle sans fil. Chacon ne cesse d’évoluer et de proposer des produits adaptés permettant de faciliter le confort et le quotidien de tout un chacun : simple d’utilisation et d’installation.

En 2018, la société Cabasse Group, leader dans les technologies du Smart Home, fait l’acquisition de la société. L’union de ces deux entreprises permet à Chacon de bénéficier de l’expertise technologique et software de Cabasse Group. En effet, ce dernier a permis de développer une application propre. Chacon peut ainsi se positionner en tant que spécialiste dans trois domaines distincts : la vidéo sécurité, la maison connectée et l’électricité.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Connectivité Wi-Fi Pilotable à la voix Oui, via Alexa et Google Home Pilotable via smartphone Oui App mobile My Chacon Compatibilité iOS Oui, iOS 8.0 et plus Compatibilité Android Oui, Android 4.1 et plus Support d’enregistrement Carte micro-SD Capacité d’enregistrement (Go) max 128Go Résolution 1920x1080p Type de caméra Caméra extérieure

Spécifications

Caméra Résolution 2 Mega pixels Résolution maximale 1920 × 1080

Objectif 1/ 2,9” CMOS Angle de vue 100° Rotation Tilt: 90°. / Pan: 320°

Vision nocturne infrarouge LED haute puissance avec ICR – 15 m en couleur avec 4 LED blanches de 1W

Distance de détection de mouvement 12 m

Stockage Micro SD card (Max 128G)

Audio bidirectionnel

Standard Wi-Fi IEEE802.11b/g/n Fréquence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Indice de protection IP65 Température de travail -15°C to 60°C Humidité de travail 0% to 90% RH

Consommation en mode veille 0,008W Consommation en mode de travail En journée 2W / La nuit 3W

Panneau solaire équipé au rendement de conversion des cellules solaires ≥ 19,5% de batteries de 13200mA

Connexion Connecteur circulaire étanche de 1,5m

Puissance de sortie minimale 8W / ≥ 7,33W

Tension en circuit ouvert ≥ 5,59V Tension de travail standard ≥ 4,75V

Courant de travail standard ≥ 1,5439A Courant de court-circuit ≥ 1,6439A



Dimensions avec antennes Wi-Fi 243 x 170 x 45 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

cable usb de recharge

panneau solaire pré-cablé avec ses batteries incluses

support panneau solaire

mode d’emploi