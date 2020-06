Samsung leader du marché des smartphones.

Bonne nouvelle « tempérée » pour Samsung. Effectivement, malgré une chute de ses ventes, le constructeur coréen reste le leader du marché des smartphones. Étonnant quand on sait que Samsung au premier trimestre a vu une baisse de ses ventes de 22.7%.

Le marché du smartphone a subi une crise sans précédent cette année à cause du Covid-19. En effet, magasins fermés, confinement, arrêt des usines… bref, de quoi plomber le marché comme on vous le signalait dans notre article : Q1 2020, le marché du smartphone chute de 20% !

Malgré tout, Samsung reste leader du segment du smartphone mondial. Ainsi, le géant coréen a vendu pas moins de 58.3 millions d’unités pour le premier trimestre 2020. Ce qui fait de lui encore et toujours le leader mondial du marché du smartphone.

Une position dominant sur le marché qui lui permet d’innover et de fixer les prix des smartphones, et plus précisément dans le haut de gamme. Toutefois, le constructeur coréen doit rester prudent et surveiller ses arrières.

Une position de leader à laquelle Samsung doit faire attention.

En effet, la concurrence, enfin, plutôt son concurrent direct chinois Huawei gagne du terrain. Effectivement, si Huawei a lui aussi vu une chute de ses revenus il limite mieux la casse que Samsung. De fait, Samsung a perdu 13% de ses ventes alors que Huawei n’en a perdu que 10%. Du coup, alors qu’il y avait environ 13 millions d’unités vendues entre les deux entreprises en 2019, il n’y en a plus que 9 millions.

Et ce malgré les interdictions auxquelles doit faire face Huawei vis-à-vis des USA et la perte des services Google. On vous a d’ailleurs présenté les tests des Huawei Mate Xs et Huawei P40 Pro il y a peu.

Des smartphones totalement dépourvus des services Google comme notamment Gmail, ou encore Play Store.

Pour ce qui est des autres concurrents auquel doit faire face Samsung, ils sont encore loin. En effet, comme vous pouvez le voir sur le graphique, Apple n’a vendu que 36.7 millions d’unités et Xiaomi seulement 29.5 millions.