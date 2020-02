Comment bien choisir son code WiFi ?

Le mot de passe WiFi, c’est ce qui empêche les pirates informatiques et autres d’accéder à votre réseau sans fil domestique, de voler votre bande passante et même de visualiser votre trafic. Vous voulez probablement un mot de passe assez facile à donner aux clients qui souhaitent utiliser votre réseau sans fil. Cependant, un mot de passe simple et faible peut être facilement piraté par des personnes malfaisantes. Avec suffisamment de temps, un mot de passe peut être deviné, il est donc de votre devoir de rendre aussi difficile que possible pour une personne ou un programme informatique de deviner votre mot de passe.Bien choisir son code WiFi à dès lors toute son importance.

Dans cet article, nous allons discuter des stratégies pour créer la sécurité maximale avec votre mot de passe WiFi, et surtout répondre à la question « comment choisir le bon mot de passe ? »

mot de passe WiFi ? dites plutôt Clé de sécurité Wi-Fi !

Il est devenu fréquent dans le langage courant de parler de mot de passe WiFi. Cependant, tout bon informaticien vous le dira, on ne parle pas de mot de passe pour le WiFi mais bien de clé de sécurité. La raison est simple. Lorsqu’un réseau Wi-Fi est sécurisé, pour pouvoir y accéder, le routeur ou la box requiert une clé d’encryption. C’est cette clé (WEP/WPA/WPA2/WPA3) qui sera échangée entre « le client » (la machine qui souhaite se connecter à internet) et le routeur ou la Box.

Cependant, l’utilisateur standard parle plutot de « code » ou de « mot de passe » WiFi. Afin de ne pas être pointilleux et se mettre au niveau de la plus part des utilisateurs, nous appellerons donc dans ce dossier « la clé d’encryption WiFi », « Code WiFi » ou « mot de passe’.

Votre code WiFi est-il sécurisé ?

Dans de nombreux cas, les fournisseurs d’équipement ou les fournisseurs de services Internet configurent initialement un routeur avec un mot de passe sécurisé. Par exemple, le mot de passe peut être le numéro de série de l’appareil et imprimé sur l’étiquette au bas du routeur. Cependant, pour une sécurité maximale, vous devez toujours choisir un nouveau mot de passe lors de la réception de l’appareil. Vous pouvez même envisager de changer le mot de passe régulièrement, comme tous les six mois environ, par exemple.

Lors de la sélection de votre mot de passe, il est préférable d’utiliser un mélange de chiffres et de lettres majuscules et minuscules, le plus aléatoire sera le mieux. Un simple mot de passe comme « mot de passe » ou « admin » ou votre adresse postale peut être facilement piraté. De plus, votre mot de passe ne doit pas être composé de noms ou de mots ou d’autres combinaisons de caractères familiers.

Il est facile de céder et d’utiliser un mot de passe simple que tout le monde peut deviner, mais un mot de passe fort est essentiel pour la sécurité du réseau et la sécurité des informations de vos comptes en ligne. Et n’utilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs comptes. Par exemple, il n’est pas judicieux d’avoir le même mot de passe pour votre WiFi et pour votre compte bancaire.

Cela est particulièrement vrai si vous prévoyez de donner votre mot de passe WiFi aux invités qui sont chez vous. En parlant d’invités, il est fortement recommandé de configurer un mot de passe WiFi invité distinct.

Les mots de passe à éviter

Évitez les combinaisons de mots de passe courantes. Celles-ci sont les premières choses qu’un hacker peut utiliser pour pirater un mot de passe. Il existe de très bons programmes de piratage de mots de passe que les hackers peuvent essayer d’utiliser. La création d’un mot de passe fort est votre meilleure défense contre ces types de programmes. Voici quelques règles simples à suivre pour créer un mot de passe fort :

Évitez les mots de passe courants tels que : azerty, 12345, mot de passe, abc123, 11111 ou autre chose du genre.

Tous les types de nom doivent être évités. Qu’il s’agisse de votre nom, prénom, nom d’utilisateur, surnom, nom du conjoint. De même que le nom d’un proche, nom d’un animal de compagnie, etc.

Évitez d’inclure des informations personnelles. Telles que le numéro de téléphone, le numéro de la carte nationale d’identité. Ou encore les dates d’anniversaire, la date de naissance, etc.

De manière générale, évitez d’utiliser n’importe quel mot qui peut être trouvé dans un dictionnaire. Aussi, essayez de ne pas utiliser que des lettres ou des chiffres pour votre code WiFi.

Le QR Code généré, une bonne alternative

Vous ne souhaitez pas spécialement donner votre clé de sécurité Wi-Fi ? Sachez qu’il est possible d’utiliser un générateur de QR Code. Ainsi, les personnes qui souhaiteront se connecter à votre réseau Wi-Fi via un smartphone, n’auront qu’à scanner votre QR code. Et ce, pour établir la connexion au réseau Wi-Fi et ce, sans connaitre la clé de sécurité.

Voici, un lien vers un tel générateur.