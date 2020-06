RT-AX86U, l’autre arme secrète d’Asus.

Il y a quelques jours, on vous présentait un tout nouveau routeur WiFi pour gamer chez Asus avec le routeur RT-AX82U. Cette fois on vous présente l’autre nouveauté de la marque. À savoir, le RT-AX82U.

Plus de doute possible, avec le confinement et l’absence de cours pour les ados, le marché du gaming a explosé. Le nombre d’heures passées devant les écrans et les consoles de jeu aussi. Pour certains, cette période a été l’occasion de mettre à profit leurs réflexes voir de les aiguiser.

Et pour bien jouer, il faut une bonne connexion. Mais surtout il faut avoir un bon signal Wi-Fi. Et sur ce point les grands constructeurs se sont penchés sur le sujet. Et parmi les constructeurs, nous retrouvons Asus. Asus, qui rappelons-le est un acteur majeur dans le monde du gaming avec ses PC portables et de bureau.

RT-AX86U, tout ce qu’il faut pour tenir la connexion au top.

Ce nouveau routeur Asus est spécialement étudié pour les gros gourmands en bande passante. C’est-à-dire ceux qui regardent des séries en streaming, mais surtout les gamers qui ont besoin non seulement d’une bonne bande passante, mais stable.

C’est ce qu’entend proposer Asus avec ce routeur RT-AX86U. Un routeur Wi-Fi doté des normes WiFi 6 alias 802.11ax. *Tout en restant compatible bien sûr avec les normes IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac. Ce nouveau venu est muni de 3 antennes amovibles et une antenne interne.

Pour ce qui est de la configuration MIMO de ce routeur, on retrouve une solution 3×3 en 2.4GHz et 4×4 en 5GHz.De surcroit, on trouve également du Beamforming pour une meilleure gestion du signal et des canaux sur lesquels émettre et recevoir.

Comme pour la plupart des produits Asus, pour ne pas dire tous, le RT-AX86U supporte les protocoles de sécurité WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise. À noter que le WPS est également présent pour une installation facile d’un nouveau périphérique.

Promo Asus RT-AC88U Routeur Gaming Wi-Fi Ai mesh / AC 3100 Mbps Double Bande MU-MIMO avec Sécurité AiProtection à Vie par TrendMicro Routeur Wi-Fi 802.11ac ultra-rapide avec un débit combiné de 3167 Mb/s offrant une faible latence en jeux comme sur internet

La technologie Broadcom NitroQAMTM améliore le débit des deux bandes à 5 GHz jusqu'à 2167 Mb/s et de la bande 2,4 GHz jusqu'à 1000 Mb/s. Cryptage: WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA2-PSK, WPA-PSK, Entreprise WPA, Entreprise WPA2, Prise en charge de WPS

Design à 4x4 antennes avec la technologie de beamforming AiRadar pour une couverture de signal imbattable

Processeur dual-core à 1,4 GHz améliore la vitesse des ports USB et WAN/LAN

Support de Link Aggregation pour des connexions câblées allant jusqu'à 2 Gb/s

Sécurité, priorité des paquets.

Ce routeur intègre un Firewall SPI et une protection DoS. Également présent, une fonction contrôle parental qui permettra de bloquer certaines machines, mais aussi certains services voir certaines pages internet.

Pour ce qui est de la connectique, le routeur RT-AX86U est doté d’un port WAN RJ45, mais également de 4 ports Ethernet 10/100/1000 BaseT et deux ports USB 3.2. En outre, comme sur le routeur Asus RT-AX82U présenté hier, ce modèle possède un port Ethernet prioritaire pour le gaming.

Le routeur qui vient d’être annoncé sera commercialisé début juillet au prix de 299,99€.