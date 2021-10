DALI RUBICON 8 C, des nouvelles colonnes audio sans fil.

Dali nous dévoile des nouvelles enceintes sans fil avec ces DALI RUBICON 8 C. Une enceinte colonne sur pied qui pourra allègrement siéger dans votre salon et qui utilise la technologie sans fil.

Dali, spécialiste de l’audio annonce l’arrivée dans son catalogue d’une nouvelle enceinte sans fil. Une enceinte qui vient gonfler sa gamme « Rubicon C » qui propose des enceintes sur pied.

DALI RUBICON 8 C, le haut de gamme !

Cette nouvelle enceinte sans fil active se veut être le haut de gamme par excellence de la série. En effet pour rendre son enceinte sans fil au top de ce qui se fait en matière d’audio, la marque annonce l’utilisation de haut-parleurs conçus avec un système d’aimant SMC entourée d’un capuchon en cuivre fendu et enfermé dans un grand aimant en ferrite.

Cette technologie a pour objectif de réduire à son maximum la distorsion du son au sein de l’enceinte. En outre la DALI RUBICON 8 C est également équipée d’un « SOFT DOME TWEETER ». Le Woofer quant à lui hérite d’un cône en fibre de bois.

Une enceinte sur pied qui comme le montre la photo est équipée de trois haut-parleurs centraux avant et du fameux twetter.

Pour la partie sans fil, DALI annonce « zéro perte » sur l’échange de données et ainsi le son diffusé ne subit aucune latence. La connexion entre l’enceinte DALI RUBICON 8 C et le Sound HUB se fera via les ondes sans fil.

Des enceintes faites dans du bois.

Comme toute marque haut de gamme qui se respecte, DALI propose ces enceintes DALI RUBICON 8 C dans une caisse en bois. Une caisse en bois qui pourra être disponible en divers coloris. À savoir Noir laqué, blanc laqué ou en placage de noyer.

À noter que DALI équipe cette enceinte DALI RUBICON 8 C d’un système de support avec des pieds en caoutchouc décalés.