50% de croissance pour les objets connectés.

Les objets connectés ont « profité » du confinement pour séduire le grand public qui est resté plus que d’habitude chez lui. Ainsi, après analyse des chiffres de ventes, le segment aurait eu droit à une hausse de 50% sur ses ventes l’an dernier.

Le marché des objets connectés a su en quelques années séduire un large public. Il faut dire que ce marché se compose d’énormément d’objets connectés. Parmi ces objets connectés, on citera les montres, les appareils dédiés à la santé, les ampoules connectées, les thermostats connectés bref une grande partie de la domotique connectée. Sans parler des télévisions.

Selon les derniers chiffres, ce ne serait pas moins de plusieurs dizaines de milliards d’objets connectés qui circuleraient dans le monde. Ainsi selon une étude récente, plus de 30% de la population française possède déjà au moins un appareil connecté.

En outre, selon GfK cela ne représenterait pas moins de 2,6 milliards d’euros pour ce segment des objets connectés.

A lire également :Quelle sonnette connectée choisir pour sa maison en 2021 ? La sonnette connectée offre de nombreux avantages. Possibilité de répondre quand on est au bureau et pas à la maison, depuis son fauteuil… Permettre au livreur de déposer un colis dans la…

La domotique, leader des objets connectés.

Si vous suivez notre actualité, vous avez pu constater que nous vous présentons régulièrement des news sur des produits connectés dédiés à la domotique. Et bien c’est le segment le plus en vogue et qui occupe la première place des ventes dans le segment des objets connectés.

De fait, la domotique connectée couvre à elle seule plus de la moitié du chiffre d’affaires de ce segment. Loin devant les « wearable » (montre, bracelet, bref tous les objets connectés qui se portent sur le corps).

Mais jusqu’où vont aller les chiffres ? Difficile de prédire ce qu’il en sera d’ici 5 ans pour ce segment, car cela dépendra de la nouveauté et de l’utilité qu’auront les consommateurs. Notons au passage que comme on le voit sur le graphisme, le marché des objets connectés pratiquement doubler en l’espace de deux ans et a été multiplié par 5 depuis 2016.