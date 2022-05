Spido600 : la nouvelle solution de Nice pour l’automatisation des portes de garage.

Avec Spido600, Nice annonce une nouvelle solution domotique pour votre maison et plus particulièrement pour votre garage avec cette solution plus simple à installer et à programmer, permet d’ouvrir la porte du garage en seulement 10 secondes.

Nice revient sur le devant de la scène domotique avec un nouveau produit dédié à la maison. Pour ceux qui auraient déjà oublié la marque ou qui ne la connaitraient pas, cette marque française qui plus est s’est spécialisée dans les solutions domotiques. Notamment en matière de volets roulants ou de stores motorisés.

Era Fit BD de Nice, la solution pour motoriser les volets roulants et les stores. La société Nice annonce la sortie de son système « Era Fit BD », un moteur tubulaire, doté d’une fin de course électronique et d’un récepteur radio bidirectionnel intégré.

Spido600, la solution pour votre garage.

Si vous faites partie de ces « privilégiés » qui ont une maison avec un garage pour y mettre votre voiture, alors Spido600 devrait vous intéresser. En effet, il s’agit ici d’un système électrique de connecté de porte de garage. Le Spido600 est un moteur tirant poussant avec logique de commande et récepteur intégrés qui permet de motoriser des portes sectionnelles allant jusqu’à 9,6 m2. Il peut aussi être utilisé pour les portes basculantes alla nt jusqu’à 10,5m².

Comme pour la plupart des produits de ce segment, le moteur est associé à un système de chariot et d’une tête intégrée. Le rail est couplé à une courroie qui permettra de faire avancer ou reculer le chariot ce qui permettra de fermer ou ouvrir votre porte de garage.

La marque souligne au passage que la partie arrière de son boitier et du moteur sont en métal « le rendant ainsi extrêmement robuste et compact ». Pour le reste, du corps, Nice joue la carte écologique en soulignant que le boitier est composé à 75 % d’ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) recyclés.

Enfin, sur le bloc moteur, Nice a équipé son système de LEDs qui lors de l’ouverture ou fermeture de la porte de garage s’allumeront pour éclairer votre garage.

« Cette lampe peut être programmée pour rester allumée jusqu’à 4 minutes après la fin de la manœuvre »

nous confie la marque.

Nice annonce aussi avoir réduit à 30 mm la hauteur du nouveau rail de quoi permettre la fixation sur des portes plus hautes ou si vous êtes bas de plafonds. Le système est également doté de système de sécurité en cas de résistance lors de la fermeture au cas où un obstacle se trouverait en dessous de votre porte de garage. Le moteur est également doté d’un système de fin de course lente.

Piloté votre porte de garage à distance !

Détail intéressant et qui fait la continuité de la gamme de Nice, le Spido600 est connecté et pourra être associé à l’écosystème d’habitat intelligent Yubii. De la sorte, le moteur pourra être connecté via Wi-Fi au système domotique de la maison et la box internet. Ce qui rendra possible l’activation à distance depuis un smartphone de votre porte de garage.

La marque souligne que l’application permettra aussi de programmer certaines commandes, de s’assurer que la porte de garage est bien fermée ou de recevoir des notifications lorsque celle-ci s’ouvre. Le Spido600 peut également être commandé simplement par commande vocale (Amazon Alexa, Google ou Siri), ou via une montre connectée.