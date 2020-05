Huawei FreeBuds 3i, les nouveaux intra du constructeur chinois !

Le constructeur chinois a annoncé la semaine dernière l’arrivée de ses nouveaux écouteurs intra auriculaire sans fil Bluetooth. Des intra de type True Wireless qui ont pour nom : Huawei FreeBuds 3i.

Huawei avait lancé il y a plusieurs mois maintenant, ses écouteurs Huawei FreeBuds 3. Des écouteurs qui avaient pour ambitions de rafler des parts de marchés à Apple et ses Airpods. Cette fois, il semblerait que Huawei ait bien décidé de s’accrocher au segment des intra auriculaire sans fil Bluetooth.

Un choix somme toute logique. En effet, est-ce qu’on doit vous rappeler une fois de plus que ce marché est le marché qui tourne le mieux depuis presque deux ans déjà maintenant. Un marché ou on trouve de grandes marques avec des produits qui le sont tout autant. On pense notamment au Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 fraichement sorti, ou encore aux Aukey EP-T10 Key series.

Huawei FreeBuds 3i, une évolution ?

Effectivement, si vous nous suivez régulièrement, vous vous souviendrez qu’au mois d’avril nous avions testé les Huawei FreeBuds 3. Ces nouveaux écouteurs intra auriculaires que proposent Huawei se voient désormais fourni avec un étui de rangement plus compact et plus allongé. Par rapport à un étui rond que proposait l’ancienne version.

Les écouteurs sont munis de deux fines tiges comme sur les Airpods d’Apple. Les FreeBuds 3i sont dotés de la technologie de Réduction de Bruit Active.

Pour ce faire, Huawei a équipé ses écouteurs de deux microphones orientés vers l’extérieur qui détectent avec précision les bruits ambiants et les atténuent jusqu’à 32 dB. En outre, le constructeur annonce une réduction de bruit du vent de 6 m/s.

Et la marque ajoute :

« Un troisième microphone orienté vers l’intérieur capte également la voix conduite au sein de vos oreilles pour améliorer la qualité des appels ».

Une fonction logicielle pour votre smartphone.

Huawei propose une fonctionnalité intéressante. Cette fonctionnalité fait apparaitre une fenêtre pop-up qui a pour fonction d’appairer les écouteurs automatiquement à votre smartphone. Une fenêtre qui apparait lorsque vous ouvrez le boîtier de charge des HUAWEI FreeBuds 3i.

Des capteurs tactiles sur les HUAWEI FreeBuds 3i.

Apparemment, les écouteurs sont équipés d’une zone tactile qui permet d’interagir avec le téléphone. Ainsi, il sera possible de configurer certaines actions selon un touché court ou un double touché sur les écouteurs.

Enfin, les écouteurs sont également résistants à l’eau et sont dotés de la certification IPX4. Les HUAWEI FreeBuds 3i sont commercialisés au prix de 99,99 €, avec 3 mois offerts du service HUAWEI Music.