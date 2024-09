Lancement du support Matter pour le DIRIGERA Smart Home Hub d’IKEA

IKEA vient d’annoncer l’intégration du support Matter à son DIRIGERA Smart Home Hub, une évolution majeure pour ses utilisateurs souhaitant simplifier la gestion de leurs appareils connectés à domicile.

Le DIRIGERA Smart Home Hub, lancé par IKEA, permet de centraliser et de contrôler divers appareils intelligents au sein de la maison, contribuant ainsi à la démocratisation des objets connectés dans les foyers.

L’intégration de Matter, une nouvelle étape pour IKEA

Avec le support Matter, IKEA étoffe son catalogue de produits destinés aux maisons intelligentes. Matter est un standard de communication destiné à rendre les appareils de différentes marques compatibles entre eux. Cette évolution permet d’assurer une interopérabilité accrue entre les appareils, quel que soit leur fabricant, ce qui facilite leur intégration dans l’écosystème IKEA.

DIRIGERA, une simplification de l’expérience utilisateur

Le DIRIGERA Smart Home Hub enrichit sa gamme en intégrant le support Matter. Cela permet aux utilisateurs de gérer et d’automatiser plusieurs appareils via une seule interface, optimisant ainsi leur confort. Grâce à cette nouvelle compatibilité, les consommateurs peuvent configurer plus facilement leurs appareils connectés, réduisant la complexité et le temps d’installation.

Caractéristiques techniques du DIRIGERA Smart Home Hub avec Matter

En ajoutant Matter à sa sélection, IKEA élargit son offre de produits pour répondre à une demande croissante d’interopérabilité. Le DIRIGERA Smart Home Hub permet désormais de connecter des objets connectés via les principaux assistants vocaux tels que Google Assistant, Amazon Alexa, et Apple HomeKit. De plus, la compatibilité avec Matter permet de rendre ces appareils plus accessibles aux nouveaux utilisateurs tout en facilitant leur maintenance.

Date de sortie et prix du support Matter pour DIRIGERA

Le support Matter pour le DIRIGERA Smart Home Hub d’IKEA est déjà disponible pour les utilisateurs. Aucun coût supplémentaire n’est mentionné pour cette mise à jour, qui s’effectue automatiquement pour les appareils compatibles avec ce hub.

Récapitulatif technique

Support Matter intégré

intégré Interopérabilité accrue avec les appareils d’autres fabricants

avec les appareils d’autres fabricants Compatibilité avec Google Assistant , Amazon Alexa , Apple HomeKit

avec , , Gestion centralisée via une application unique

via une application unique Automatisation simplifiée des appareils connectés

